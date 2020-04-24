اضبط جهازك علي التردد الجديد لقناة النهار وشاهد اقوي المسلسلات الرمضانية

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التردد الجديد لقناة النهار،اليوم هو أول أيام شهر رمضان المبارك الموافق 24 ابريل من عام 2020 حيث ستقوم كل القنوات بعرض مجموعه كبيرة ومتنوعه من البرامج والمسلسلات التلفزيونية الاجتماعية والتي يترقبها الجمهور بشغف كبير لذا يسعد ويشرف موقع “دليل الوطن”بتقديم لكم التردد الجديد لمجموعة قنوات النهار والذي تعتبر القنوات الأكثر مشاهدة في الدول العربية حيث تميزت ونالت مشاهدة كبيره لما تقده من محتوي جيد.
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التردد الجديد لقناة النهار
خلال الآونة الأخيرة حققت شبكة قنوات النهار نجاحا باهرا ونالت أقبال كبير من مجموعه كبيره من الدول العربية حيث أنها تقوم بتقديم محتوي اجتماعي هادف ومتنوع وشامل كل الفئات العمرية والتي تحافظ من اجلها علي أن يكون المحتوي جيد وخالي من أي مشاهد خادشه للحياء أو للذوق العام لذا حظيت علي أعجاب وأقبال من الكثيرين عليها والذي يهتمون دائما بمتابعه أخبارها وضبط أجهزة استقالتهم عليا لذا سنطلعكم اليوم علي اهم الترددات الجديدة لقنوات النهار.
مجموعه ترددات قنوات شبكة النهار
|القناة
|التردد
|الاستقطاب
|معامل الترميز
|الجودة
|القمر
|معدل الترميز
|النهار”1″
|11488
|رأسي
|3/4
|SD
|نايل سات
|27500
|النهار”سينما
|12347
|أفقي
|3/4
|SD
|نايل سات
|27500
|القناة
|التردد
|الاستقطاب
|معامل الترميز
|الجودة
|القمر
|معدل الترميز
|النهار”دراما الجديدة”
|11488
|رأسي
|3/4
|SD
|نايل سات
|27500
مسلسلات رمضان علي قناة النهار2020
- مسلسل سلطانة المعز ويجمع كوكبة من نجوم الفن بطولة المسلسل للفنانه غادة عبد الرازق والفنان محمود عبد المغني ومحمد لطفي،محمد شاهين،دينا،محمود البزاوي،حسن حسني،مي الغيطي،محم حاتم وانتصار وسيتم عرضه في تمام الساعه العشرة مساءا.
- مسلسل القمر اخر الدنيا بطوله الفنانين بشري،عمرو عابد،مادلين طبر،ثراء جميل،هشان إسماعيل،سميرة عبد العزيز،احمد كراره وسيعرض في الثامنة مساءا.
- مسلسل شاهد عيان بطولة كل من حسن الرداد،هنا شيحه،بسمه،محمد لطفي،وليد فواز،ايمن عزب وسيتم عرضه في تمام الساعه الحادية عشر مساءا.
- مسلسل ولاد امبابه بطولة كلا من سمير غانم،عمرو رمزي،شمس،احمد شيبه،إسماعيل فرغلي،عبد الله مشرف،ريكو،برلنتي فؤاد،بوسي،شاهين،هاني الأسمر وسيعرض في تمام الساعه التاسعة مساءا.
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