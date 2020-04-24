تردد قناة القاهرة والناس الجديد على نايل سات الناقلة برنامج “شيخ الحارة والجريئة”

تردد قناة القاهرة والناس 2020، نوضح لكم التردد الجديد لقناة القاهرة والناس المصرية على القمر الصناعي نايل سات، حيث بدأت القناة دورتها الجديدة ببرامج ومسلسلات في شهر رمضان المبارك 2020، بالإضافة إلى برامجها المستمرة من المحتوى القديم، حيث نوضح لكم تردد قناة القاهرة والناس الذي يتابعها الآلاف في مصر والعالم العربي، وموعد برنامج شيخ الحارة والجريئة.
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قناة القاهرة والناس
وأعلنت قناة القاهرة والناس عن خريطتها الجديدة، لشهر رمضان وضمن مسلسلات جديدة تم انتاجها لرمضان 2020 وهي:
- مسلسل شاهد عيان بطولة حسن الرداد.
- مسلسل جمع سالم للفنانة زينة.
- مسلسل حب عمري لهيثم شاكر.
- مسلسل عرض خاص لعزت أبو عوف وياسمين رئيس.
برامج قناة القاهرة والناس في رمضان 2020
- برنامج شيخ الحارة والجرئية للمخرجة والإعلامية إيناس الدغيدي.
- برنامج مش هنسلم مش هنبوس تقديم إيمي سالم.
- برنامج العباقرة عائلات الموسم الثاني لعصام يوسف.
- برنامج لحظات جرئية للإعلامي أحمد سالم.
تردد قناة القاهرة والناس 2020
|القمر
|التردد
|FEC/SR
|الجودة
|نايل سات
|11765 (H)
|27500 – 5/6
|SD
موعد برنامج “شيخ الحارة والجريئة”
من المقرر أن يعرض برنامج شيخ الحارة والجريئة على قناة القاهرة والناس عند الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.
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