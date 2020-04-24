تردد قناة الحياة مسلسلات الزرقاء 2020 على نايل سات لمتابعة دراما رمضان

ينصب ملايين مشاهدي الأعمال الدرامية على تردد قناة الحياة مسلسلات الزرقاء 2020 على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة الأعمال التي تعرض على شاشتها في شهر رمضان الكريم، والذي يوافق الجمعة 24 أبريل أول أيامه، فكل عام وأنتم بخير أولا، وسنقدم لكم في هذا التقرير المفصل كل ما تريدون معرفته عن بيانات ضبط إشارة استقبالها على الأجهزة الخاصة بكم للاستمتاع بالمشاهدة طوال الموسم، حيث تقدم باقة متنوعة من المسلسلات التي يحب الكثيرون متابعتها على التلفزيون في العرض الأول لها أو الإعادة، كما سنستعرض لكم سريعا أهم الأعمال التي تعرض هذا العام.

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تردد قناة الحياة مسلسلات الزرقاء 2019-2020

وعهد الكثيرون على متابعة قناة الحياة مسلسلات الزرقاء على مدار العام لأنها تحصل على حصريات خاصة في شهر رمضان الكريم وتعرضها على شاشتها، لذلك فهي من أهم القنوات الموجودة دائما على “ريسيفر” كل عاشق للدراما، ونستعرض في الجدول التالي بيانات استقبال إشارة تردد قناة الحياة مسلسلات 2020 على القمر الصناعي نايل سات:

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قناة الحياة مسلسلات رمضان 2020

وبدأت قناة الحياة بالفعل في عرض مسلسلات رمضان 2020 والتي جاء على رأسها مسلسل الفتوة للنجم ياسر جلال أخو مقدم برامج المقالب الأشهر في الوطن العربي رامز جلال، وتدور أحداثه في الماضي القريب وبالتحديد في القرن الماضي في أحياء القاهرة القديمة حيث يعيش الفتوات ويديرون أمور مناطقهم، ويتعرض بطل العمل للعديد من المشكلات لأنه يدافع عن الحق ويشارك في بطولته أحمد صلاح حسني.

ومن بين المسلسلات الهامة التي تعرضها قناة الحياة مسلسلات خلال شهر رمضان الكريم هذا العام هو مسلسل لما كنا صغيرين حيث يشارك في بطولته اثنين من ألمع نجوم الشاشة في مصر وهما خالد النبوي ومحمود حميدة بجانب ريهام حجاج عبدالعظيم، ويدور المسلسل في إطار من الكوميديا والإثارة حول مجموعة أصدقاء تلاحقهم أخطاء ارتكبوها بالماضي.

وتطل الفنانة الكبيرة يسرا على جمهورها في رمضان هذا العام من شاشة الحياة بمسلسل خيانة عهد الدرامي، ويعرض عليها أيضا مسلسل 100 وش لآسر ياسين، ونيللي كريم، كما سيعرض خلال رمضان على نفي القناة مسلسل عمر ودياب للنجمين علي ربيع ومصطفى خاطر وهو كوميدي يتمحور حول شابين تراكمت عليهما الديون ويسعيان لسدادها فتقابلهما مواقف طريفة.

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