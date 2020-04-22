تردد قناة أي تي في التركية 2020 الجديد لمتابعة مسلسل قيامة عثمان 18

قناة أي تي في التركية 2020،متابعة مسلسل قيامة عثمان 18 حيث سنضع بين أيديكم القيم الجديدة لقناة أي تي في atv التركية التي أعلنت عن عودة عرض مسلسل قيامة عثمان بعد أن تم توقيف عرض المسلسل لمدة 15 يوم بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، قناة أي تي في التركية تعرض مسلسل المؤسس عثمان كل أسبوع يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت تركيا والسعودية .

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قناة أي تي في التركية

قناة أي تي في atv التركية ، قناة تركية فضائية بدأت البث في 1992 حيث تعد قناة أي تي في واحدة من القنوات الرئيسية في تركيا وحققت القناة الكثير من الشعبية في تركيا لعرضها أهم المسلسلات التركية التي حققت نجاح واسع محليا وعالميا مثل مسلسل زهرة الثالوث ومسلسل اشرح أيها البحر الأسود ومسلسل الأزهار الحزينة ومسلسل العشق الأسود وأخيرا مسلسل المؤسس عثمان .

قيامة عثمان 18 على قناة أي تي في التركية

توقف عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة أي تي في التركية عند الحلقة السابعة عشر التي انتهت على أحداث قوية ومشوقة وظهر في الإعلان الأول كيف تحالف دوندار مع عليشار لينتقما من عثمان في الوقت نفسه يحذر عليشار من تحالف عثمان مع بلغاي قائد المغول ، الكثير متشوق لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة الثامنة عشر للتعرف على الأحداث المثيرة التي تنتظرنا .

تردد قناة أي تي في التركية 2020 الجديد

القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز FEC الجودة ترك سات 42.0°E 11628 27500 5/6 SD أسترا 19.2°E 12692 27500 5/6 SD أسترا 19.2°E 11243 27500 5/6 SD

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