استقبل الآن تردد قناة أون دراما الجديد لمتابعة أحمل مسلسلات رمضان 2020

بدأ الكثير من متابعي الدراما المصرية يبحثون عن تردد قنوات الدراما المصرية لمتابعة المسلسلات الرمضانية 2020، وفي مقدمة تلك القنوات قناة أون دراما التي تعرض كل عام مجموعة متميزة ومتألقة من المسلسلات والتي تحصل على أعلى نسبة مشاهدة، وسوف نستعرض عليكم الآن في هذا المقال من خلال موقعنا عرب نيوز تردد قناة أون دراما لمتابعة أجمل مسلسلات رمضان 2020.

قناة أون دراما الفضائية

تعتبر قناة أون دراما واحدة من القنوات الدرامية المصرية والتي تتمتع بقاعدة جماهيرية، والتي تعرض كل المسلسلات الحصرية عبر شاشتها، وهي قناة مجانية يتم متابعتها من أي مكان في مصر والوطن العربي دون توقف ولا تشويش، وتعرض محتوى مناسب جدا مع الفئات العمرية المختلفة وكافة الأذواق، فهي تحرص على توفير كافة سبل السعادة والراحة والتسلية لكل متابعيها.

تردد قناة أون دراما الجديد 2020

يمكنكم استقبال تردد قناة أون دراما على القمر الصناعي نايل سات من خلال ضبط ترددها على جهاز الاستقبال لديكم

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

وتجد الإشارة أن قناة أون دراما ستعرض عبر شاشتها خلال شهر رمضان 20 باقة متنوعة من المسلسلات ومن أبرزها ” الاختيار لأمير كرارة، فرصة ثانية لياسمين صبري، عمر ودياب لعلي ربيعة، النهاية يوسف الشريف، رجالة البيت لأحمد فهمي”.