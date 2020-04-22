تردد قناة روتانا كيدز الجديدة 2020 على القمر الصناعي نايل سات

يرتفع معدل البحث حاليا عن تردد قناة روتانا كيدز الفضائية المتخصصة للأطفال والتي انطلقت مؤخراً في ظل الأوضاع الحالية التي تعيشها المنطقة العربية والعالم كله بعد انتشار فيروس كورونا المستجد وتوقف الحياة الطبيعية وفرض حظر تجول والتزام المواطنين المنازل، ويشعر الأطفال بالملل من الجلوس في البيت دائما، وسوف نوافيكم الآن تردد قناة روتانا كيدز الجديدة لمتابعة كل ما يعرض عبر شاشتها.

قناة روتانا كيدز للأطفال

انطلقت قناة روتانا كيدز للأطفال في 12 إبريل 2020 لتكون هدية للأطفال في الأعمار المختلفة وهي أصبحت مصدر السعادة والفرح والتسلية الآن، حيث تعرض عبر شاشتها مجموعة متألقة وشيقة من الأفلام الكرتونية الشهيرة والشيقة، وأبرزها ماوكلي فتي الأدغال، مغامرات ماهر، العودة إلى جزيرة الكنز، وافتح يا سمسم، وغيرها من الافلام والبرامج والأغاني، وتعرض محتواها على مدار اليوم دون توقف ولا تشويش.

تردد قناة روتانا كيدز 2020

منذ أن انطلقت قناة روتانا كيدز وهي حققت شهرة كبيرة جدا وسجلت أعلى نسبة مشاهدة عالية، ولمتابعة كافة برامجها عليكم ضبط ترددها الآن على جهاز الأستقبال لديكم.