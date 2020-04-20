تردد قناة بيبي كيدز Baby Kids الجديد 2020 علي النايل سات

تردد قناة بيبي كيدز Baby Kids الجديد 2020 نقدمه لكل الاطفال وأولياء الأمور، الذين يبحثون عن تردد القناة، علي القمر المصري النايل سات، حتي يستطيع الأطفال الاستمتاع بها، حيث تعرض هذه القناة، برامج وأفلام كارتون مناسبة لسن الأطفال، كما يحب الآباء والأمهات أن يتابعوها، فهي قناة مجانية، ومفتوحة طوال اليوم.

أضبط تردد قناة بيبي كيدز 2020

قناة بيبي كيدز للأطفال من أكثر قنوات الأطفال مشاهدة علي القمر الصناعي النايل سات، حيث تعرض أفلام كارتون رائعة تجذب الصغار والكبار، وتقدم معلومات علمية وثقافية، بطريقة مبسطة تناسب الأطفال، حيث تعلم الأطفال الحروف عن طريق الأغاني، حيث توج أغاني لتعليم الأطفال الأرقام وحفظها و أغانيلحفظ الحروف العربية والحروف الأجنبية،

استقبل تردد قناة بيبي كيدز للأطفال

يمكن لجميع الأسر ضبط تردد قناة بيبى كيدز الجديد على جميع أنواع أجهزة الرسيفر، وحيث تعمل هذه القناة بتقنية عادية SD ، ومن خلال هذا الجدول يمكن ضبط تردد بيبى كيدز الجديد على النايل سات

القمر الصناعي تردد القناة – القطبية معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ النايل سات 11257 أفقي 27500 5/6

برامج قناة بيبيى كيدز 2020

قناة يببي كيدز من أشهر القنوات الجاذبة للأطفال والكبار، حيث تعرض عدد من الأفلام الكرتونية والبرامج والأغاني وبرامج المسابقات وتقدم أيضا برامج تعليم الأطفال مثل: تقدم برنامج الخيال والإبداع.

وأيضا برنامج ليلى والورق.

كما تقدم برنامج أغاني وآيات

تعرض فيلم فيلم الجميلة والوحش.

وفيلم moma.

قد يهمك أيضاً :-