قائمة مسلسلات رمضان 2020 علي تردد قناة دي إم سي dmc الجديدة 2020

مع بداية شهر رمضان كريم تستعد جميع القنوات لعرض المسلسلات الرمضانية الحصرية على شاشتها، ومن ضمن هذه القنوات قناة دي ام سي التي تحرص في كل شهر رمضان على تقديم أفضل مسلسلات الدراما الرمضانية، ويشهد رمضان 1441 عدد لا باس به من المسلسلات الرمضانيه، وسوف نتعرف معا في هذه السطور علي الخريطه الرمضانيه لقناه دي ام سي و دي إم سي دراما.

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خريطة مسلسلات قناة دي ام سي في شهر رمضان 1441

لم يبقى على رمضان إلا أيام قليلة ويبدأ السباق الرمضاني بين جميع القنوات في عرض افضل المسلسلات لهذا العام، وتحظى قناة دي ام سي دراما بعرض مجموعة من المسلسلات الرمضانيه المميزه لهذا العام:

مسلسل الفلانتينو بطولة الفنان القدير عادل امام، الفنانة دلال عبد العزيز، داليا البحيري، بالاشتراك مع النجمة بدرية طلبة و رانيا محمود ياسين و العديد من الوجوه الشابة الصاعدة.

مسلسل رجالي في البيت من بطولة الفنان احمد فهمي وأكرم حسني، مع العديد من النجوم الشابة الصاعدة في الوسط الفني

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مسلسل لما كنا صغيرين، بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وكريم قاسم.

مسلسل البرنس بطولة محمد رمضان

مسلسل فرصه ثانيه بطولة ياسمين صبري.

وسوف تعلن القناة عن مواعيد عرض المسلسل بعد أيام قليلة، مع اقتراب الشهر الفضيل.

تردد قناة دي ام سي دراما على النايل سات

وتتزايد عمليات البحث عن تردد قناة دي ام سي دراما، والتي تتميز بنسب المشاهدة العالية لحرصها على تقديم البرامج والافلام والمسلسلات الحصريه بشكل دائم.

تردد قناة دي ام سي على النايل سات:-

التردد: 11449.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: 5/6.

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