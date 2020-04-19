قناة طيور الجنة Toyor Al Janah التي انطلق بعده قنوات تعرض كرتون الأطفال وأغاني وأناشيد ولكنها ما زلت تحافظ على تواجدها ومازلت أيضاً تحقق نجاح وتشتهر أكثر من السابق لأنها تسير على الطريق الصحيح الذي يجعلها دائماً مختلفة ومتقدمة، قناة طيور الجنة قناة أردنية يمتلكها رجل الأعمال الشهير خالد مقداد وتم بداية البث الأول للقناة في عام 2008 في شهر يناير وحققت وقتها إنتشار سريع وكانت تتواجد في كل البيوت العربية نظراً بتعليق الأطفال بها لأنها تعرض أغاني جميلة للأطفال في سن الثلاثة سنوات وأقل من ذلك وكانوا يرددون الأغاني وكما قام خالد مقدد بإنتاج ألبوم لأبنته جنة خالد مقداد بعض الأغاني التي كانت قريب لقلوب الأطفال مثل بابا جبلي بلون و ماما جابت بيبي و الحلو صار يحبي وتلك الأغاني أصبحت من أشهر أغاني قناة طيور الجنة، ترقبوا معنا وسوف نوضح لكم تفاصيل أكثر والتردد وفيديو مجمع لأبرز اغاني قناة طيور الجنة.

ماذا سوف تقرأ؟

تردد قناة طيور الجنة 2020 Toyor Al Janah على جميع الأقمار بإشارة قوية

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11393.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز :27500.

التردد على عرب سات

التردد : 11315.

معدل: الترميز 27500.

الاستقطاب :عمودي.

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تردد قناة طيور الجنة على على سهيل سات

التردد:11310.

معدل الترميز:30000.

الاستقطاب:عمودي.

معدل تصحيح الأخطاء:2/3.

أهمية قناة طيور الجنة عن الأطفال

قناة طيور الجنة التي خطفت قلوب الملايين من الأطفال حول الوطن العربي لأنها تعرض ما يسعدهم ويخرجهم من الملل الذي يعيشون فيه والدليل على ذلك أن يوجد الكثير من الأطفال أول شئ يفكرون فيه فور الإستيقاظ من النوم هو قناة طيور الجنة لأن القناة تعرض في الصباح أناشيد جميل حاملة أصوات العصافير برامج تعليمية والنطق الكلمات باللغة العربية كما تعلم القناة الأطفال أن يبعدون عن الأشياء التي تسبب لهم الضرر عن طريق أغنية وتعرض لهم إرشادات لتعليم النظافة وتعليم الصلاة والقيم الحميد التي تريد كل أم أن يكون طفلها ينمو ويكبر على الأساليب الصحيحة لكي يكون قدوة في المجتمع عندما يكبر ويفتخر به الجميع.

نبذه سريعة عن مميزات قناة طيور الجنة

طيور الجنة قناة عربية ناطقة باللغة العربية تعمل على مدار 24 دون أن تتوقف وتبث كمية ضخمة من البرامج والأناشيد المتنوعة وتعمل على عدة أقمار صناعية بجودة وتقنية عالية وتتمتع بصوت وصورة في قمة الوضوح دون تشويش ومع كل هذه المميزات أنها مجانية وغير مكلفة على رب الأسرة.

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