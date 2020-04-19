اضبط تردد قناة روتانا كوميدي Rotana Comedy 2020 واستمتع بأقوى الأفلام الكوميدية مجاناً على النايل سات

تردد قناة روتانا كوميدي 2020 على النايل سات، أعلنت شبكة قنوات روتانا الفضائية عن انطلاق قناة روتانا كوميدي والتي سوف تتألق بعرض الأفلام المصرية الكوميدية لكبار نجوم الكوميديا في مصر، والتي تحظى على إعجاب الكثير من الأشخاص في الوطن العربي، وتأتي قناة روتانا كوميدي لتعرض الأفلام الكوميدية حتى يتمكن الكثير من الأشخاص من الاستمتاع بالوقت خلال فترة الحظر التي تم فرضه للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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تردد قناة روتانا كوميدي على النايل سات 2020

وتعد الأفلام والمسرحيات الكوميدية من أفضل الأعمال التي ينتظر عرضها الكثير من المشاهدين في العالم العربي، لما تعرضه من محتوى ترفيهي يناسب جميع الأعمار والثقافات، وتقدم قناة روتانا كوميدي ترددها على القمر الصناعي مجاناً دون دفع أي اشتراكات نقدية أو رسوم شهرية، وهذا يجعلها من أفضل القنوات الفضائية على القمر الصناعي نايل سات.

أجدد الأفلام الكوميدية على روتانا كوميدي 2020

حيث تعد شبكة قنوات روتانا من أهم الشبكات الفضائية التي تقدم العديد من القنوات الفضائية التي تقدم محتوى متميز عن باقي القنوات الفضائية الأخرى، وتضم شبكة قنوات روتانا عدداً من القنوات الفضائية ومنها قناة روتانا سينما التي تحظى على إعجاب الملايين من المشاهدين في الوطن العربي والتي تقدم أجدد الأفلام العربية لكبار نجوم السينما مثل أفلام الفنان أحمد عز والذي تم عرض فيلمه الأخير الخلية، وأفلام الفنان محمد رمضان، وأحمد السقا، والعديد من نجوم السينما المصرية.

تردد قناة روتانا كوميدي على النايل سات 2020

اسم القناة روتانا كوميدي القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 12341 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500

روتانا كوميدي Rotana Comedy 2020

وتتميز قناة روتانا كوميدي بعرض الأفلام الكوميدية لكبار نجوم الكوميديا المصرية،مثل أفلام الفنان عادل إمام وسمير غانيم وسعيد صالح والفنان أحمد حلمي، الفنانة ياسمين عبد العزيز، كما تقدم أيضاً المسرحيات الكوميدية والتي يعشقها الملايين مثل مسرحية سك على بناتك للفنان الكبير فؤاد المهندس، ومسرحية العيال كبرت للفنان أحمد ذكي وسعيد صالح وغيرهم من نجوم الكوميديا في مصر .

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