“أضبط تردد” قناة روتانا كوميدي Rotana Comedy 2020 جودة عالية وأحدث الأفلام والمسرحيات الكوميدية على النايل سات

تردد روتانا كوميدي 2020، مع قرار فرض حظر التجوال في العديد من البلدان العربية والغربية بسبب الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد يلجأ الكثير من الأشخاص حول العالم لمتابعة التلفاز و الإبتعاد متابعة الأخبار كنوع من أنواع التسلية والترفيه بعد كم الأخبار الحزينة التي يتابعها المواطنين واحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم التي تزداد يوماً تلو الآخر.
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تردد قناة روتانا كوميدي الجديد 2020
وتتنافس القنوات الفضائية في تقديم محتوى متميز يجعلها تحظى على إعجاب الكثير من المشاهدين حول العالم، وقد أعلنت شبكة قنوات روتانا عن إنطلاق قناة روتانا كوميدي الجديدة والتي سوف تعرض باقة متنوعة من الأفلام الكوميدية الحديثة عبر شاشتها حتى يتمكن الأشخاص من قضاء وقد أطول بالمنزل وعدم الشعور بالملل خلال تلك الأوقات.
تردد قناة روتانا كوميدي على النايل سات 2020
حيث تتميز شبكة قنوات روتانا بجودة صورتها العالية وصفاء الألوان في جميع قنواتها الفضائية وتأتي قناة روتانا سينما ضمن شبكة قنوات روتانا التي تمكنت خلال فترة قصيرة من جذب ملايين المشاهدين حول شاشتها، حيث تعرض القناة الأفلام الجديدة لأكبر نجوم السينما أفلام الفنان محمد رمضان، أحمد عز ، أحمد السقا والعديد من أفلام نجوم السينما المصرية،وتحظى أيضاً قناة روتانا كلاسيك على متابعة الكثير من الأشخاص حول العالم لما تعرضه من محتوى متميز من الأفلام المصرية القديمة مثل أفلام عبد الحليم حافظ، سعاد حسني، لبنى عبد العزيز، والفنان رشدي أباظة ، و فاتن حمامة ، وأفلام الفنان فريد شوقي وزكي رستم وهدى سلطان والكثير من أفلام زمن الفن الجميل.
|اسم القناة
|روتانا كوميدي
|القمر الصناعي
|النايل سات
|تردد القناة
|12341
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
وتظهر قناة روتانا كوميدي التي تبث ترددها على القمر الصناعي مجاناً دون الحاجة إلى دفع أي رسوم شهرية أو سنوية، وتتميز قناة روتانا كوميدي بعرض الأفلام الكوميدية الحديثة والمسرحيات الجديدة والقديمة لكبار نجوم الكوميديا المصرية مثل الفنان عادل إمام والفنان سعيد صالح، سمير غانم ،محمد هنيدي، فؤاد المهندس، أحمد حلمي، محمد رمضان ومسرحيات سك على بناتك، العيال كبرت، والعديد من الأعمال الفنية الكوميدية التي يستمتع بها المشاهدين حول العالم.
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