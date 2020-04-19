استقبل اشارة تردد قناة ذكريات السعودية 2020 على عربسات + نايل سات لمتابعة برنامج المسابقات الشهير تيلي ماتش

ننشر لكم من جديد تردد قناة ذكريات السعودية المتميزة بعرض مسلسلات وبرامج الحقبة الزمنية الماضية التي كانت تبث على قناة السعودية الأولى منذ انطلاقة التلفزيون ، يتابع القناة ملايين المشاهدين في السعودية والوطن العربي خصوصا من أولئك الذي ترتبط ذكرياتهم بهذه المسلسلات والبرامج والمنوعات وحتى الاعلانات ، اطلت قناة ذكريات السعودية على الجمهور وهم يقضون فترة حظر التجول وملتزمين بالجلوس بالبيت مما زاد من نسبة مشاهدتها منذ انطلاقتها حيث تعد من القنوات السعودية الناجحة جدا هذه الأيام ، نترككم مع تردد قناة ذكريات السعودية الجديدة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات لمتابعة اجمل البرامج والمسلسلات القديمة .
ماذا سوف اقرا
قناة ذكريات السعودية
الكثير من المتابعين يتسائل هل سيتم بث البرامج والمسلسلات القديمة في شهر رمضان وخصوصا تلك التي كانت تعرض في الرمضانات الماضية مثل مسلسل جحا واشعب وبابا فرحان وبرنامج مسابقة حروف .
هي ايام قليلة وسوف يتم الاعلان عن اسماء المسلسلات والبرامج التي سيتم بث في الفترة الرمضانية من هذا العام .
تردد قناة ذكريات 2020 عربسات
|القمر الصناعي
|عربسات
|التردد
|12149
|الاستقطاب
|أفقي
|التصحيح
|5/6
|الترميز
|27500
تردد قناة ذكريات على نايل سات 2020
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|12284
|الاستقطاب
|(V) عامودي
|التصحيح
|27500
|الترميز
|5/6
كما يمكنكم اعزائنا المتابعين مشاهدة القناة على شبكة OSN على القناة رقم 142.
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