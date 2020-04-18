تردد قناة الشرق الجديد 2020 Elsharq علي نايل سات عربسات وسهيل سات

تعتبر قناة الشرق من أهم القنوات وذلك بسبب المحتوي الذي تقوم بعرض طوال اليوم من اخبار وتفاصيل تخص الشارع في مصر وايضا تقوم بعرض العديد من الأخبار في العالم وهي قناة أخوانية تقوم بعرض العديد من البرامج التي تعارض الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحظى قناة الشرق بنسبة مشاهدة عالية فهي من القنوات التي تهتم بتقديم النشرات الإخبارية الهامة وبها العديد من الإعلاميين المعروفين أبرزهم معتز مطر الإعلامي الذي يتواجد حاليا في تركيا ونقدم لكم الأن تردد قناة الشرق الجديد 2020 علي النايل سات وجميع الأقمار.
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قناة الشرق Elsharq
قناة الشرق قناة مصرية اخبارية سياسية دينية متنوعة، انطلقت لأول مرة في إبريل عام 2014 ، حققت نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي وتنقل محتواها من تركيا الذي هو مقرها الرسمي، وكانت تستعرض في برامجها المشاكل التي تحدث في مصر ، والقضايا التي تخالف نظام الحكم في مصر وتهتم بالسياسة فهي تتبع جماعة الإخوان المسلمين ، فتعرضت لبعض الأزمات وتم اغلاق التردد القديم ، لكنها عادت تبث من ترددات جديدة عام 2018 عبر أكثر من قمر، بالإضافة إلي البرامج تعرض أيضاً بعض المسلسلات والأفلام المتنوعة، وهي تبث محتواها على مدار الساعة مجانا بدون دفع أي اشتراكات.
محتوي قناة الشرق Elsharq
تعرض قناة الشرق الكثير من البرامج المتنوعة السياسية والدينية والإخبارية التالية :-
برنامج (صباح الشرق )
برنامج (المطبخ السياسي)
برنامج (حقنا كلنا )، تقديم الإعلامي هيثم أبوخليل
برنامج (الشارع المصري)
برنامج ( لوجه الله) ، تقديم سلامه عبدالقوي
برنامج مع (مع معتز) ، تقديم الإعلامي معتز مطر
برنامج (ابن البلد ) ، تقديم هشام عبدالحميد
برنامج (تصريح مواطن)
برنامج (هاي تك ) ، تقديم عمر الشال
وتنقل المسلسلات التركية أيضا مثل المسلسل التاريخي ( قيامة عثمان)
تردد قناة الشرق 2020
يمكنكم متابعة قناة الشرق على أكثر من تردد عبر قمر النايل سات والهوت بيرد وسهيل سات كالتالي :
قمر : نايل سات
تردد : 11315
الاستقطاب : عمودي / أفقي
معدل الترميز : 27500
معامل تصحيح الخطأ : ⅚
أو
قمر : نايل سات
تردد : 12687
الاستقطاب : عمودي / أفقي
معدل الترميز : 27500
معامل تصحيح الخطأ : ⅚
أو
قمر : هوت بيرد
تردد : 11471
الاستقطاب : عمودي
معدل الترميز : 27500
أو
قمر : سهيل سات
تردد : 11142
الاستقطاب : عمودي
معدل الترميز : 27500
معامل تصحيح الخطأ : 4/3
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