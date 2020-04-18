تردد قناة روتانا كوميدي التي تعتبر من القنوات التي تم تشغيلها رسمياً على الساحة الفضائية من فترة قصيرة جداً ولكنها تركت بصمة منذ بدايتها لكي يتم يتمسك بجميع جميع المتابعين، تعرض القناة مجموعة من الأفلام القديمة والجديدة لكبار الكوميديا في مصر وتعرض مجموعة من المسرحيات التي تجعل المشاهد لن يتوقف عن الضحك نهائياً أثناء المشاهدة وهذا هدف القناة أن تخرج المواطنين من الشعور بالضيق بسبب الجلوس في المنزل نظراً لفرض حظر التجول على جميع محافظات جمهورية مصر العربية وهذا حفاظاً على صحة المواطنين و للسيطرة على الوضع وأيضاً لتوقف انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يعد السبب الرئيسي في ذلك الأزمة التي تمر بها البلد ومعظم دول العالم، ترقبوا باقي السطور لمعرفة التردد.

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تردد قناة روتانا كوميدي الجديدة 2020 على نايل سات وعرب سات مجاناً

القمر الصناعي نايل سات التردد 12341 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 القمر الصناعي عرب سات التردد 11843 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معدل تصحيح الأخطاء 3/4

قناة روتانا كوميدي الجديدة للأفلام والمسرحيات

تقوم القناة بالعمل طوال اليوم وتضخ أكبر قدر من الأفلام التي يقدمها كبار نجوم السينما والمسرح مثل إسماعيل ياسين أبو ضحكة جنان وعادل إمام وسمير غانم ومحمد هندي ومحمد سعد وعبد السلام النابلسي وغيرهم من النجوم المعروفين بالكوميديا والضحك طوال الوقت والذي لهم جماهير داخل مصر وخارجها نظراً بما قدموا من أعمال ناجحة لن تكرر مرة ثاني،حققت القناة مشاهدة بالملايين في اليوم الأول من عرضها لأن الجميع كانوا ينتظرونها بشوق ولهفة لما تقوم بعرضه القناة.

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