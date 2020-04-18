جميع الأباء والأمهات يبحثون بكثرة ليلاً ونهار عن معرفة أهم التردد للقنوات المتخصصة في عرض الأفلام الكرتونية المحببة لدي الصغار و ذاد البحث تلك الفترة عن أي وقت سابق نظراً بأن الأطفال يشعرون بالضيق الشديد لعدم خروجها للتنزه في الحدائقات والساحات العامة بسبب فيروس كورونا وهذا ما يدفع الأمهات في ضبط تردد قناة توم وجيري التي نجد جميعاً أن البحث عنها أصبح شئ أساسي لأنها تعرض أفضل ما يكون من الأفلام الكرتونية والبرامج التي تعرض معلومات تزيد من قدرات الطفل الصغير وتساعده على التركيز وتنمية المهارة التي تخلق بالطفل روح من الحماس التي تجعله طفل سوي جداً لديه قدرات لتحمل المسؤولية منذ الصغر وهذا ما تفعله قناة توم وجيري وكما عودكم موقعنا دليل الوطن نقوم بعرض التردد الفعال لقناة توم وجيري.

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تردد قناة توم وجيري المفضلة لدى جميع الأطفال بإشارة قوية

القمر الصناعي نايل سات التردد 11354 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي التصحيح 5/6

المحتوي الذي يميز قناة توم وجيري عن غيرها

قناة توم وجيري أصبحت القناة رقم واحد في البحث ويليها باقي القنوات وبدون ذكر اسم تمكنت قناة توم وجيري من الحصول على نسبة مشاهدة عالية جداً على الرغم من أنها تعرض شئ بسيط ولكنه في نظر الصغار شئ جميل يسعدهم ويجعل وقت الفراغ لديهم ممتلئ باللحظات السعيدة من الضحك والسرور طوال اليوم، تعرض القناة افلام كرتون توم وجيري الشهير بدون توقف وبشكل مجاني على نايل سات بجودة hd، تعرض القناة مجموعة من البرامج المخصص للأطفال في سن صغير لكي تجعلهم يتعلمون نطق الأشياء بشكل صحيح دون خطء وتعلمها الحروف باللغة العربية واللغة الإنجليزية لكي يكون دائماً أذكياء ويفتخر بهم الجميع.

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