قناة atv التركية التي تحتل المركز الأولى ضمن مجموعة قنوات تقوم بعرض المسلسلات التركية لأن قناة أي تي في قناة مميزة جداً يعتمد على فئة كبيرة من الناس في مشاهدة الأعمال الدرامية التركية الناجحة والجديد لأن القناة تعرض محتوى فريد من نوعه وتمكنت من جذب الملايين إليها في فترة قصيرة جداً، تقوم القناة بعرض مسلسلات حصرية وعرض أول على شاشتها المجانية التي تعمل بشكل متواصل دون تراجع أو توقف وتتمتع بجوةدة عالية hd عطكس باقي القنوات التي تعمل بجودة cd فقط يمكن أي جهاز لأنه يلتقط إشارتها بكل سهولة ويسر لأن إشارتها قوية وتعمل على عدة أقمار صناعية مثل النايل سات وعرب سات، حصلت القناة على نسبة متابعة عالية منذ قرار إعلانها للمسلسل التركي الشهير أرطغرل وقيامة عثمان الذي امتلكت قناة atv التركية حقوق عرضه من الحلقة الأولى ومازالت القناة في تقدم ونجاح وسوف نعرض عليكم تردد القناة في السطور التالية.

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تردد قناة ATV التركية الناقلة قيامة عثمان وأقوى المسلسلات التركية المترجمة

القمر المدار التردد الاستقطاب FEC الجودة التشفير تركسات 42.0°E 11628 (H) 27500 5/6 SD مجاني أسترا 19.2°E 12692 (H) 27500 5/6 SD مجاني أسترا 19.2°E 11243 (H) 27500 5/6 SD مجاني

موعد مسلسل قيامة عثمان على قناة ATV التركية 2020

يعرض مسلسل قيامة عثمان على قناة atv التركية يوم الأربعاء فقط من كل أسبوع ويتم إذاعة الحلقة في تمام الساعة الثامنة مساءً حسب توقيت جمهورية مصر العربية والساعة التاسعة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

أهم مسلسلات قناة atv التركية

مسلسل قيامة عثمان. مسلسل زهرة الثالوث. مسلسل أرطغرل. مسلسل ايزل. مسلسل القبضاي.

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