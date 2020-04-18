تردد قنوات المسلسلات المصرية في رمضان 2020 على النايل سات … أقوى الترددات الفضائية لمتابعة المسلسلات الرمضانية

تردد القنوات الفضائية الناقلة للمسلسلات المصرية رمضان 2020، مع اقتراب شهر رمضان الكريم تتنافس القنوات الفضائية لعرض المسلسلات الرمضانية عبر شاشتها لتحظى على متابعة الملايين من المشاهدين في الوطن العربي، حيث يحرص الكثير من المشاهدين على متابعة المسلسلات المصرية في شهر رمضان الكريم وخاصة بعد تناول الإفطار وقضاء صلاة التراويح، ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض معكم ترددات أهم القنوات العارضة لـلمسلسلات المصرية في رمضان 2020 على القمر الصناعي نايل سات.

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تردد قناة dmc دراما

حيث تتميز قناة dmc دراما بأنها تعرض احدث المسلسلات الجديدة خلال شهر رمضان، كما تتميز القناة بجودة الصورة ونقائها مما جعلها تصبح من أكثر القنوات مشاهدة على القمر الصناعي النايل سات وتبث ترددها مجاناً دون الحاجة إلى أي اشتراكات، وسوف تقدم قناة dmc دراما مسلسل فلانتينو بطولة الفنان عادل إمام والفنانة دلال عبد العزيز.

اسم القناة dmc دراما التردد 11449 الاستقطاب أفقي H معامل تصحيح الخطأ 5/6 القمر الصناعي نايل سات تردد قناة ON دراما تعرض قناة ON دراما العديد والعديد من المسلسلات الرمضانية المتميزة والتي تمكنت من جذب ملايين المشاهدين، وخاصة خلال الفترة الأخيرة بعد عرض مسلسل “ختم النمر” الذي عُرض للمرة الأول والذي حقق أعلى نسبة مشاهدة في شهر يناير الماضي، وسوف تعرض قناة ON دراما حصرياً في شهر رمضان مسلسل النهاية بطولة الفنان يوسف الشريف، مسلسل رجالة البيت بطولة الفنان أحمد فهمي وأكرم حسني Advertisements القمر الصناعي النايل سات اسم القناة on دراما التردد 12053 الاستقطاب رأسي v معامل تصحيح الخطأ 5/6 تردد قناة cbc دراما وتعرض قناة cbc باقة متنوعة من أجمل المسلسلات الرمضانية ومن بينها مسلسل ليالينا 80 بطولة الفنان خالد الصاوي، والفنانة غادة عادل و صابرين،ـ والفنان إياد نصار، كما تقدم قناة cbc مسلسل خيانة عهد بطولة الفنانة يسرا ، ومسلسل فرصة ثانية بطولة الفنانة ياسمين صبري. القمر الصناعي نايل سات اسم القناة CBC دراما التردد 11919 الاستقطاب أفقي H معامل تصحيح الخطأ 5/6 تردد قناة النهار دراما وتتميز قناة النهار دراما بعرض كل ما هو جديد في عالم الدراما المصرية خلال شهر رمضان من كل عام، وتأتي قناة النهار دراما هذا العام بباقة متنوعة من المسلسلات المصرية، حيث تقدم قناة النهار دراما مسلسل الاختيار بطولة الفنان حسن الرداد، مسلسل جمع سالم، والعديد من المسلسلات المصرية. القمر الصناعي نايل سات اسم القناة AL-Nahar Drama الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ آلي

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