قناة التربوية العراقية الجديدة 2020 التي خصصت وزارة التربية والتعليم العراقية للطلاب بعد قرار تعطيل الدراسة بسبب فيروس كورونا حفاظاً على سلامة الطلاب من المرض وتساهم تلك القناة بدورها الكبير في عرض جميع الدروس للطلاب في جميع المواد وخاصتاً أن الدراسة توقفت وكان هناك دروس لم يتم شرحها، قناة التربوية قناة تابعة لوزارة التربية والتعليم يبحث عنها الطلاب بكثرة وحققت نسبة مشاهدة عالية في فترة قصير جداً لأن لا يوجد ممر يعبر الطلاب منه للعام القادم غير قناة التربوية التي تقدم خدمات تعليمية لا تعد ولا تحصى لأنها تعمل على مدار 24 ساعة دون توقف وبث كامل طاقتها من القمر الصناعي نايل سات و بقوى عالية جداً بحيث يتمكن الطلاب من التعرف على شرح الدروس سريعاً دون معاناة، خلال باقي التقرير نستعرض لكم تردد قناة التربوية العراقية وأهم مميزات في السطور التالية.

تردد قناة التربوية العراقية 2020 لعرض الدروس كاملة للطلاب

القناة الفضائية قناة العراق التربوية 2020 القمر الصناعي النايل سات الترميز 27500 التردد 12562 (H) الجودة SD FEC 5/6 الاستقطاب افقي

مميزات وخدمات التربوية العراقية 2020

تعمل قناة التربوية العراقية الجديدة 2020 بشكل منتظمة ليلاً ونهار والهدف منها استمرار العملية التعليمية وإفادة الطلاب في جميع الصفوف ودعمها بفيديوهات تعليمية تقوم بشرح الدروس التي لم يسبق شرحها في المدرسة، تعمل القناة بجودة عالية hd وتتمتع بالصوت المميزة والصورة الواضحة، تقوم القناة بتقسيم مواعيد عرض الدروس لجميع المواد على مدار اليوم لكي يستفيد الجميع من الطلاب لكي لا يشعرون بأن حقوقهم قد هدرت بل بل عكس يستفيدون أكثصر من السابق لأن الدروس يتم شرحها بطريقة مبسطة من كبار المعلمين والمعلمات.

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