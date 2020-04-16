تردد قناة ميكي 2020 Mickey Tv وأجمل الأفلام الكرتونية وأغاني الأطفال على النايل سات

تردد قناة ميكي 2020 للأطفال، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعطيل الدراسة بسبب انتشار فيروس كورونا، أصبح الطلاب في ‘جازة رسمية وهذا ما جعل البحث يتزايد يوماً بعد الآخر عن ترددات قنوات الأطفال الجديدة على النايل سات والتي قد تلهيهم بعض الوقت عن فكرة الخروج من المنزل، وخاصة بعد قرار فرض حظر التجوال في الكثير من الدول العربية، لتحظى قناة ميكي للأطفال على أعلى نسب مشاهدة خلال هذه الفترة.

قناة ميكي 2020 على النايل سات

وتهتم قناة ميكي بعرض أحدث الأفلام الكرتونية وبرامج الاطفال الجديدة التي تساعد الأطفال على قضاء وقت أكثر أمام شاشات التلفاز بعد قرار إغلاق النوادي والتي كانت تتيح للطفل أن يخرج ويستمتع، إلا أن قناة ميكي تمكنت من جذب ملايين الأطفال عبر شاشتها الصغيرة لما تقدمه من محتوى متميز عن بقية القنوات الفضائية المهتمة بالطفل، حيث تعرض قناة ميكي الكثير والكثير من البرامج الترفيهية والتي تساعد في تنمية قدرات الطفل وتجعله يبتكر العديد من الاختراعات المفيدة، بالإضافة إلى عرض الأفلام الكرتونية و الشخصيات المفضلة للأطفال ويأتي كرتون توم وجيري في أول قائمة الأفلام و فيلم الأميرة الضفدع و السمكة نيمو والكثير من الأفلام الكرتونية المفضلة لدى الأطفال.

أما عن الأغاني التي تقدمها قناة ميكي التي تساعد الطفل على تعلم الحروف الأبجدية بطريقة سهلة وتلقائية، ويرددها الطفل مرة تلو الأخرى حتى يتمكن من نطقها ومعرفة شكل الحروف الأبجدية والأجنبية، وهذا أيضاً يفيد الأطفال وخاصة الأطفال في مرحلة الحضانة والتي أيضاً انحرموا من الذهاب إليها بسبب انتشار فيروس كورونا ، حيث تستطيع الأمهات ترك أبنائها على قناة ميكي دون القلق من عرض أي محتوى غير لائق وهذا ما جعل قناة ميكي تحظى على إعجاب الكثير من المشاهدين حول العالم.

تردد قناة ميكي 2020 على النايل سات

القمر الصناعي نايل سات التردد 11257 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي FEC آلي

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