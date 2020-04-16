تردد قناة الفجر الجزائرية 2020 أقوى إشارة وتأجيل الحلقة 18 قيامة عثمان

مسلسل قيامة عثمان الذي أثار ضجة كبيرة بين الكثير من محبي الدراما التركية جعلهم يبحثون عن موعد عرض المسلسل بشكل غير متوقع لأنه لا يعرض إلا على أربع قنوات فضائية فقط حصلت على حقوق العرض لأنها قنوات تتصدر المراكز الأولى في النجاح والتقدم وتتمتع بمصداقية كبيرة لأنها تعرض محتوى ذات قيمة ومحتوى فريد من نوعه كل هذا متواجد داخل قناة الفجر الجزائرية القناة الأردنية التي تستمر في مشوارها لكي تحصل على إعجاب وثقة الجميع، كما تعرض القناة مسلسلات متنوعة وعرض أول وتعرض باقة من البرامج التي لها شهرة واسعة مثل برنامج الغاز من الجزائر وبرنامج رسالة إلى الضمير، كما كانت قناة الفجر الجزائرية واحد من القنوات الناقلة مسلسل أرطغرل و تستكمل مشوارها وتحسن الاختيار مرة ثانية في عرضها قيامة عثمان لأنها من المسلسل التي نالت فئات مختلفة على مستوى العالم العربي والغربي لأن يتم عرضها مترجمة باللغة العربية.

معامل التصحيح الاستقطاب التردد القمر الصناعي 5/6 عمودي 10922 النايل سات 5/6 عمودي 12130 ياه سات

مميزات قناة الفجر الجزائرية 2020

نتحدث سوياً عن قناة الفجر التي تتجمع بها كل الصفات والمميزات التي تخلف عن أي قناة أخرى على الرغم من تواجد قنوات لا حصر لها ولكن القليل منهم من يهتم بالمحتوى والتنوع وتعمل طوال اليوم على النايل سات بقوى وهذا ما يجعلها لن تتوقف أبداً والأهم من ذلك والذي يبحث عن الكثير هو أن القناة مفتوحة وغير مشفرة.

مواعيد عرض مؤسس عثمان على الفجر الجزائرية

يعرض قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس من كل أسبوع ومدة الحلقة كاملة 120 دقيقة أي ساعتين، يعرض المسلسل مرة في الأسبوع وتذاع الحلقة الجديدة في يتم الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية وتذاع إعادة الحلقة يوم الجمعة في الواحد ظهراً بتوقيت السعودية والثانية ظهراً بتوقيت مصر ويمكن متابعة الحلقات السابقة من المسلسل الذي تم عرضها وتوقفت عند الحلقة 17 على موقع النور وقصة عشق.