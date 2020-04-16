قناة الحياة قناة متواجدة من سنوات طويلة ولكنها تعرض المحتوى الخاص بها بمنتهى الدقة لكي ينال إعجاب قدر كبير من الناس وتحافظ على مكانتها بين الكثير من القنوات، أصبح يعتمد عليها عدد كبير من الفئات المختلفة لأنها تنوع فيما تعرض على الشاشة على مدار اليوم تعرض مسلسلات وبرامج هادفة جداً وهذا ما يجعلها مميزة ومفضلة عند الكثير، تستعد وبقوة قناة الحياة الحمراء للدخول في السباق الرمضانية وتعرض قائمة من أهم الأعمال الناجحة لكبار النجوم في الدراما المصرية، تعمل القناة على مدار 24 ساعة دون توقف ولا تراجع بل تضخ عدد من المسلسلات الناجحة والتي حصلت على جوائز في المهرجانات المختلفة، خلال باقي التقرير نعرض لكم التردد وتفاصيل سريعة عن قناة الحياة وأهم المسلسلات التي تقوم بعرضها في رمضان المقبل 2020.

تردد قناة الحياة Alhayat العارضة أقوى مسلسلات رمضان 2020 بالمواعيد

اسم القناة الحياة الحمراء القمر الصناعي نايل سات التردد 12206 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي 3/4 قناة الحياة وأقوى المسلسلات التي تعرضها في رمضان 2020 بدايتاً قناة الحياة بدأت مشوارها في الانطلاق على الساحة لتحقيق أهدافها من النجاح والتقدم من عام 2008 وتمكنت بالفعل من الحصول على إعجاب فئة كبير من الناس لأنها توفر لهم محتوى مجاني بدون تكلفة اشتراك وأيضاً لأنها تعمل على مدار اليوم بدون توقف بجودة وتقنية في غاية التميز عن غيرها كما يمكن ضبط إشارتها سريعاً على الجهازة نظراً لقوة الإشارة التي تتمتع بها وتبث كامل طاقتها من القمر الصناعي نايل سات أهم مسلسلات قناة الحياة رمضان 2020. تعرض قناة الحياة مسلسل سكر زيادة بطولة نادية الجندي ونبيلة عبيد في الساعة العاشرة مساءً. قصص الأنبياء على الحياة الحمراء الساعة الثالثة عصراً وصل أمانة بطولة على ربيع الساعة التاسعة مساءً. مسلسل النهاية الساعة الحادي عشر مساءً. مسلسل فلانتينو بطولة عادل إمام الساعة الثامنة مساءً. مسلسل لعبة النسيان الساعة الرابعة عصراً بطولة دينا الشربيني.

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