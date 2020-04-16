يستعد الآباء والأمهات من مختلف العالم العربي لضبط تردد قناة كراميش التي أصبحت مهمة جداً على الساحة الفضائية ووسط القنوات التي تعرض الأفلام الكرتونية للأطفال لأنها تعرض باقة من أروع ما يكون من الأناشيد التعليمية التي يستفيد منها الطفل أكثر من التسلي وهذا هدف القناة من البداية لكي تكون مصدر ثقة الآباء والأمهات ولا تجعلهم يشعرون بالقلق عندما يتركون الطفل فترة كبيرة أمام القناة، كما تقوم بعرض مجموعة من الأغاني الجميلة التي ينجذب إليها الأطفال وخاصتاً الأطفال أصحاب العمر الصغير نوفر لكم من خلال مقالنا تردد قناة كراميش في السطور التالية عليكم بالترقب.

تردد قناة كراميش 2020 لأغاني الأطفال على نايل سات مجاناً

القمر الصناعي نايل سات التردد 11315 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معدل تصحيح الأخطاء 5/6

قناة كراميش وأهم ما يميزها

توفر القناة ما يناسب الصغار بدايتاً من العامين لأن التي تعرض قناة كراميش شئ مبهج جداً وذات ألوان جميلة تجعل الطفل يبتسم فور سماعها ويظل يرددها لكل من يشاهده تعبيراً عن فرحته بأن يقوم بشئ جميل، حرصت القناة على عرضها لمحتوى يناسب الأطفال من سن صغير جداً لأهم يتمتعون بذكاء خارق يجعلهم يحتفظون بالمعلومات وتتخزن في ذاكرتهم.

قناة كراميش لأغاني الأطفال 2020

تعمل قناة كراميش بقوة شديدة على نايل سات وهذا ما يجعل تعمل أطول وقت ممكن على مدار اليوم دون التفكير في التوقف لأن يوجد الكثير من الأطفال يعتمدون عليها و إعتادوا على متابعتها بشكل يومي منذ الصباح وحتى المساء ويتعلمون منها الكثير مثل تعليم الحروف والأرقام كما تساعدهم قناة كراميش على التعرف على أنواع الفواكه والخضروات وأسماء الطيور والحيوانات بطريقة سهلة وبسيطة يتقبلها الطفل سريعاً دون معنانة وهذا ما تريده كل أم لضبط تردد القناة على الجهاز إدخال التردد على الجهاز وسوف تعمل على الفور ونرجو أن نكون قدمنا لكم ما يفيدكم.

قد يهمك أيضاً :-