“أقوى إشارة” تردد قناة هورور Horror TV 2020 على النايل سات اجدد افلام الرعب والإثارة والتشويق

تردد قناة هورور الفضائية 2020، مع طول ساعات الحظر التي تم فرضه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد يلجاً الكثير من الأشخاص إلى متابعة الأفلام الجديدة، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم التردد الجديد لقناة هورور التي تتميز بعرض أفلام الرعب والتشويق التي يفضل مشاهدتها الكبار والصغار، حيث تمكنت قناة هورور من جذب آلاف المشاهدين خلال فترة قصيرة مما جعلها تتصدر قائمة القنوات الفضائية الأخرى.
قناة هورور الجديد على النايل سات 2020
وتزداد عمليات البحث يوماً تلو الآخر عن تردد قناة هورور التي تتميز عن بقية القنوات الفضائية الأخرى، حيث تبث قناة هورور ترددها على القمر الصناعي نايل سات مجاناً دون الحاجة إلى أي اشتراكات شهرية، كما تمتاز قناة هورور بجودة صورتها العالية وألوانها المتميزة والتي جعلت آلاف المشاهدين تلتف حول شاشتها، كما أنها تتميز أيضاً أنها لا تعرض إعلانات مزعجة تجعل المشاهد يغير القناة، وتعرض قناة هورور الكثير من الأفلام الأجنبية الجديدة وتخصصت القناة في عرض أفلام الرعب والتشويق التي ينتظرها الكثير من المشاهدين.
وتسعى قناة هورور الفضائية بعرض أجدد الأفلام الأجنبية الرعب والتشويق والإثارة، حيث يستمتع الكثير من الأشخاص بمشاهدة هذه النوعية من الأفلام والتي تعرض محتوى عالي الجودة وهذا ما جعل لها الملايين من المشاهدين حول العالم العربي، كما أنها تعرض ترددها على القمر الصناعي النايل سات مستخدمة أحدث السيرفرات القوية التي تتناسب مع جميع الرسيفرات الموجودة في كل منزل حتى تتمكن من جذب آلاف المشاهدين حول العالم.
تردد قناة هورور الجديدة 2020 وأقوى أفلام الرعب
|القمر الصناعي
|النايل سات
|التردد
|10873
|الاستقطاب
|“v”
|معدل الترميز
|27500
|معامل التصحيح
|5/6
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