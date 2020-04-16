تردد قناة atv التركية العارضة لمسلسل قيامة عثمان Kuruluş Osman وأنباء عن تأجيل الحلقة 18

تردد قناة atv التركية 2020، يبحث الكثير من الأشخاص المتابعين لمسلسل قيامة عثمان Kuruluş Osman عن تردد قناة atv التركية العارضة لمسلسل قيامة عثمان التي يتابعها الكثير من الأشخاص حول العالم، حيث تتميز قناة atv التركية بعرض أحدث المسلسلات التركية والتي أصبحت الأكثر متابعة بين المسلسلات والدراما العربية، لما تعرضه الدراما التركية من أحداث واقعية جعلتها تحتل صدارة الدراما العربية.

تردد قناة atv التركية 2020

حيث تعرض قناة atv التركية مسلسل عثمان عبر شاشتها حلقة كل أسبوع، إلا أنه في الفترة الأخيرة ترددت أنباء عن تأجيل عرض الحلقة 18 من مسلسل قيامة عثمان الذي يشهد متابعة قوية من عشاق ومتابعي الدراما التركية، ويرجع سبب تأجيل عرض الحلقة 18 بسبب فرض حظر التجوال في تركيا بعد انتشار فيروس كورونا وأنباء عن وجود حالة مصابة بالكورونا في طاقم عمل مسلسل قيامة عثمان.

وهذا ما أعلنت عنه قناة atv التركية على الصفحة الرسمية لها على الفيس بوك ،بعد الإعلان عن اصابة عامل في طاقم عمل مسلسل قيامة عثمان، مما جعل السلطات التركية تأمر بإيقاف تصوير بقية حلقات مسلسل عثمان خوفاً من تفشي فيروس كورونا المستجد، وهذا ما أدى إلى استياء متابعي المسلسل التاريخي قيامة عثمان، ويتميز مسلسل قيامة عثمان بعرض الأحداث التاريخية التي شهدتها فترة قيام الدولة العثمانية والصراعات التي شهدتها هذه الفترة من أحداث وصراعات بين ارطغرل ومن بعده ابنه عثمان الذي تصدى بكل قوته للمغول والتتار ليبني الدولة العثمانية.

تأجيل عرض الحلقة 18 قيامة عثمان

وتعرض عثمان للكثير من المكائد من قبل رجال القبيلة أو من عمه الذي كاد أن يتخلص منه حتى يستولى على الحكم بمفرده دون شريط، وأكدت قناة atv التركية أن الشركة المنتجة لمسلسل قيامة عثمان قررت إيقاف تصوير عرض حلقات المسلسل خوفاً من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين صناع العمل، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد رجوع التصوير مرة أخرى خلال الأسابيع القادمة.

وتحظى قناة atv التركية على إعجاب الكثير من المتابعين لما تعرضه من محتوى متميز عن القنوات الأخرى، كما أنها تهتم بجودة المحتوى التي تعرضه والذي يتميز دائما بالجودة العالية للصوت والصورة، وهذا ما جعلها القناة الأولى من بين القنوات الفضائية الأخرى، ويتابعها الملايين من المشاهدين في الوطن العربي.

القمر الصناعي المدار تردد القطبية معامل التصحيح الجودة التشفير نايل سات 10796 27500 5/6 SD مجاناً تركسات 42.0°E 11628 -H 27500 5/6 SD مجاناً أسترا 19.2°E 12692 -H 27500 5/6 SD مجاناً أسترا 19.2°E 11243 H 27500 5/6 SD مجاناً

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