تردد قناة الحياة Al Hayah TV رمضان 2020 ..وأقوى البرامج والمسلسلات الرمضانية

تردد قناة الحياة 2020،يبحث الكثير من المشاهدين والمتابعين عن تردد قناة الحياة التي تتميز عن بقية القنوات الأخرى بعرض محتوى متميز بداية من برامج التوك شو والبرامج الترفيهية وبرامج الصحة وبرامج الطبخ مما جعل قناة الحياة تحظى على أعلى نسب مشاهدة من بين القنوات الأخرى، وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بعد تفشي فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في وفاة الكثير من الأشخاص حول العالم وتحرص قناة الحياة على عرض محتوى مهم ، بجودة عالية للصوت والصورة وهذا أهم ما يميزها خلال الفترة الماضية وجعلها تحتل صدارة القنوات الأخرى.

برامج قناة الحياة الحمراء 2020

وتعرض قناة الحياة العديد من البرامج المميزة التي ينتظرها متابعي ومشاهدي قناة الحياة يومياً، حيث تعرض قناة الحياة برنامج أكلات وتكات يومياً في الساعة الواحدة ظهراً، برنامج شارع شريف من السبت إلى الخميس في الساعة الرابعة مساءً، كما تقدم قناة الحياة برنامج الحياة اليوم الذي يعرض أهم الأحداث التي تحدث في مصر من السبت إلى الأربعاء في الساعة السابعة مساءً.

كما تقدم قناة الحياة برنامج حواديت لميس جابر يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في الساعة السادسة مساءً، وبرنامج حافظ ولا فاهم الذي يذاع يوم الخميس والجمعة في الساعة الثامنة مساءً، وتقدم قناة الحياة برنامج الكلام على إيه يوم الأثنين من كل أسبوع في الساعة العاشرة مساءً، و تذيع قناة الحياة برنامج مين على الباب تقديم عليش يومي السبت والأحد من كل أسبوع في الساعة العاشرة مساءً، و يذاع أيضاً برنامج حكايتي مع الزمان يوم الجمعة من كل أسبوع في الساعة العاشرة مساءً.

تردد قناة الحياة الحمراء على النايل سات

القمر الصناعي النايل سات التردد 12105 الاستقطاب رأسي v معامل تصحيح الخطأ 5/6 اسم القناة على الرسيفر Al- Hayah TV

قد يهمك أيضاً :-