إشارة HD .. تردد قناة MBC 1 على نايل سات لمتابعة مسلسلات رمضان 1441

تردد قناة ام بى سى MBC 1، حيث نقدم لكم متابعي موقعنا دليل الوطن تردد قناة ام بي سي MBC 1 المعروفة التي تعد من أهم قنوات مجموعة ام بي سي، حي تعد من أهم القنوات الفضائية على الساحة الإعلامية فتقوم قناة ام بي سي 1 بتقديم العديد من المحتوى الترفيه طوال الـ24 ساعة دون إنقطاع وتقوم علي التجديد والإبتكار والمعنى بكافة المجالات المختلفة، وحصلت القناة خلال الأيام الماضية علي العديد من المسلسلات والبرامج الرمضانية التي سوف تنافس خلال شهر رمضان المبارك من أجل الحصول علي أعلي نسب مشاهدة وذلك يريد الجميع ضبط التردد الخاص بالقناة ومتابعة كافة الأعمال التي ستعرض عليها سواء المجال السياسى والإخبارى أو المجال الإقتصادى أو الترفيهى أو الطبى أو الدينى أو غيرها من المجالات وتعد قناة ام بي سي 1 من القنوات التي تقدم محتوي منوع وترفيهي متكامل.

قناة ام بى سى 1

هذا وقد إنطللقت قناة ام بي سي 1 في عام 1991 وتعد من أقد قنوات شبكة ام بي سي علي النايل سات ولها جماهير غفيرة تتابعها بإستمرار دون إنقطاع وتحقق ملايين المشاهدات وهي تابع لرجل الاعمال السعودي المعروف وليد الإبراهيم وبذلك تكون قناة ام بي سي أول قناة عربية فضائية مستقلة، ونجحت فى تحقيق شهرة وجماهيرية واسعة، حيث أصبح عدد مشاهديها خلال هذه الأيام أكثر من 200 مليون شخص في الوطن العربي والدول الأوروبية والأسيوية وذلك بسب المحتوى الذي تقدمة القناة لذلك تعد مميزة للغاية فما تقوم بتقدمه من برامج ومسلسلات والعديد من الأشياء الأخري الترفيهية .

قناة MBC 1

ومقر قنوات ام بي سي هو مدينة دبي في الإمارات وتقوم القناة ببالبث من خلاله هذه القناة، وتقوم القناة بعرض وتقديم مجموعة من المسلسلات والبرامج والعديد من الأشياء الأخري المميزة، وتتكون شبكة قنوات ام بي سي من العديد من القنوات أبرزهم “(ام بي سي مصر – ام بى سى مصر 2 – ام بي سي العراق – ام بي سي اكشن – ام بي سي بوليوود – ام بى سى ماكس – ام بي سي دراما – ام بي سي 1 – ام بي سي 2 – ام بي سي 3 – ام بي سي 4) وتعد هذه القنوات من أبرز القنوات علي النايل سات وعرب سات ولها متابعين من كافة أنحاء العالم وتحقق القناة نسب مشاهدات عالية في كل عام .

ويريد الجميع ظبط تردد قناة ام بي سي 1 من أجل متابعة مسلسلات رمضان 2020 بعد أن حصلت القناة علي العديد من الاعمال القوية مصرية وخليجية أيضا من أجل ان تحصل علي نسب مشاهدات عالية للغاية .

وحصلت قنوات أم بي سي علي العديد من المسلسلات والبرامج القوية من أجل المنافسة في شهر رمضان المبارك 2020، وسوف تقوم القناة بتقديم احدث الاعمال الدرامية خلال شهر رمضان، ونافسة القناة العديد من القنوات الفضائية من أجل الحصول علي اعلي نسب مشاهدات في شهر مضان، وهناك العديد من الأعمال القوية التي سوف تقدمها في رمضان أبرزها برنامج رامز مجنون رسمي “رامزجلال” ومسلسل “محمد رمضان” البرنس والعديد من الاعمال القوية الأخري.

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تردد قناة إم بي سي MBC 1 علي النايل سات 2020

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 12399 (V) 27500 – 5/6 SD عرب سات 12399 (V) 27500 – 5/6 SD

للحصول علي جميع ترددات ام بي سي MBC

تردد قناة ام بي سي 2

تردد القناة على النايل سات

التردد 12015

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

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تردد قناة MBC3

تردد القناة علي النايل سات

التردد 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب رأسي

تردد القناة على العربسات

التردد 11270

معدل الترميز 27500

الاستقطاب رأسي

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تردد قناة ام بي سي 4

تردد القناة 11938 – 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

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تردد قناة MBC MAX

تردد القناة على النايلسات

11560

الاستقطاب عمودي

تردد آخر 11938

الاستقطاب عمودي

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تردد قناة ام بي سي اكشن

تردد القناة على العرب سات

هو 12284(v) أو 11270(v)

تردد القناة على النايل سات

هو 11476(v)

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تردد ام بي سي دراما

التردد على النايل سات

هو 11938, 11470

الاستقطاب v

معدل الترميز 27500

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تردد ام بي سي mbc 5

التردد هو 11559

الاستقطاب v

الترميز 27500

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تردد قناة ام بي سي بوليود

التردد على النايل سات هو 11938

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500.

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