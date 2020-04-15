تردد فوكس موفيز التردد الذي يستمر البحث عنه ليلاً ونهار من قبل محبي وعشاق الأفلام الأجنبية المتنوعة كما تحرص قناة فوكس موفيز على أن تكون من القنوات المميزة التي يفضلها الكثير لأنها تعرض مجموعة من الأفلام الأجنبية المترجمة باللغة العربية هذا ما جعل الكثير يبحث عنها ويتابعها بصفة يومي أصبحت قناة فوكس موفيز من القنوات الأولى التي تعرض كل ما هو جديد وحصري وحققت نسبة مشاهدة عالية وصلت للملايين كما تمتع بشهرة واسعة ، تقدم القناة أفلام أجنبية منها الرومانسية ومنها الرعب ومنها الأكشن وتعرض أفلام تركية مترجمة لكبار النجوم، لذلك يقوم موقعنا دليل الوطن بجمع الترددات المحبب لدى الكثير نعرضها عليكم لضبطها على الجهاز بكل سهولة و بأقوى إشارة.

تردد قناة فوكس موفيز 2020 Fox Movies على نايل سات لأقوى الأفلام بدون توقف

القناة Fox Movies القمر الصناعي نايل سات التردد 11296 الاستقطاب FEC 5/6 معدل الترميز 27500 محتوى قناة فوكس موفيز 2020 فوكس موفيز من القنوات الأجنبية التي لديها إمكانيات كثيرة تجعلها في تجديد دائما وينبهر بها كل متابعيها توفر لها المحتوى بشكل مجاني لأنها حريصة على الحفاظ على متابعيها ولا تريد أن تكلفهم أي شئ للمشاهدة تعمل القناة على النايل سات بتقنية وجودة عالية تجعلها لن تتوقف أبداً ولا ينقطع البث عنها كما تتمتع القناة بصورة واضح وصوت واضح دون تشويش،وليس فقط بل تعرض مجموعة من البرامج الشهيرة على مدار الأسبوع وتلك البرامج تعرض تفاصيل عن صناع السينما الأجنبية وعن ممثلي بوليود.

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