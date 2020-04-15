بدأت قناة روتانا كوميدي 2020 انطلاقها منذ أيام قليلة منذ بداية الإعلان عنها وهناك عملية بحث غير متوقعة ترتفع كل دقيقة والمؤشر على جوجل يرتفع نظراً بأن قناة جديدة تعرض جميع الأفلام القديمة والجديدة لكبار نجوم الكوميديا في مصر الذين لهم أعمال ناجحة جداً ولهم جماهير بكثر داخل مصر وخارجها من الدول العربية لأنهم كان لديهم قدرة فائقة في تجسيد الشخصيات ورسم الضحكة على الوجه حتى ولو كان الشخص حزين، قناة روتانا كوميدي قناة تابعة لشبكة قنوات روتانا المميزة التي جميعها ناجحه ولها متابعين بالملايين من مختلف العالم العربي لأنها توفر ما يريده المشاهدة وسوف نعرض عليكم تردد القناة في باقي سطور المقال ترقبوا معنا.

هنا تردد قناة روتانا كوميدي 2020 بجودة عالية وبدون توقف على نايل سات

القمر الصناعي نايل سات التردد 12341 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 3/4 اسم القناة روتانا كوميدي

مميزات قناة روتانا كوميدي 2020

ومن أهم ما يميزها أنها لا تعرض إعلانات كثير تسبب الإزعاج وهذا لكي يفقد المشاهد قدرة على الصبر ويبحث عن قناة أخرى بسبب عدم تذكرة الأحداث بسبب مدة الإعلانات ولذلك تفعل قناة روتانا لكي توفر مميزات كثيرة حفاظاً على مكانتها ومصداقيتها التي وصلت إليها على مدار السنوات الماضي وتحاول أن تمد قناة روتانا كوميدي بأعلى إمكانيات لكي تكون مصدر ثقة الجميع ومصدر إسعادهم في ظل الظروف الصعبة والجلوس في المنزل دون ملل، تعمل قناة روتانا كوميدي بدون توقف على مدار اليوم وتعمل بتقنية مميزة و بأقوى إشارة ممكنة.

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