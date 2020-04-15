WE | الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إبريل 2020 بالرقم موقع شركة الاتصالات المصرية

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إبريل 2020 ، في شهر إبريل من كل عام يبدأ الكثيرون من القيام بعملية البحث حول إمكانية دفع فاتورة التليفون الأرضي تلك العملية التي سهلتها الدولة كثيرا بعدما أتاحت نظامًا معينا لدفع الفاتورة، حيث كشفت المصرية للاتصالات أن سيكون متاحا أمام المواطنين بشكل سهل تسديد ودفع فاتورة التليفون الارضي 2020، الخاصة بشهر ابريل اليكترونيا أثناء إقامتك في المنزل دون الحاجة الى الخروج، خاصة بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ونشرت المصرية للاتصالات عدة خطوات للمواطنين تمكنهم من التعرف على فاتورة التليفون الارضي الخاصة بشهر أبريل 2020 من المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى السنترال، حيث أعلنت وزارة الاتصالات بضرورة تسديد الفاتروة شهر أبريل إلكترونيا، حيث يمكن للمواطن في البداية الدخول على موقع المصرية للاتصالات، ثم بعد ذلك تأتي الخطوة الثانية عن طريق تسجيل رقم التليفون الارضي بكود المحافظة التابع لها، ثم بعد ذلك يتم الضغط على زر دفع الفواتير، الخطوة التالية الضغط على كلمة سداد.

فاتورة التليفون الأرضي إبريل 2020

ومن خلال رابط الإستعلام عن فاتورة التليفون الارضي يمكن دفع الفاتورة اون لاين ، وحسبما كشفت المصرية للاتصالات فإنّ فاتورة التليفون الارضي، يتم تسديدها كل 3 أشهر، ويتم البدء من تسديدها بداية من 15 أبريل حتى 15 مايو 2020 القادم كحد أقصي، لكن ووفقا للظروف الحالية فأعلنت المصرية للاتصالات من مد فترة تسديد فاتورة التليفون الارضي لشهر ابريل 2020 دون ان تكلفهم غرامة مالية أو حتى فصل الحرارة عن التليفون نافية كآفة الإشاعات التي خرجت حول هذا الأمر.

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