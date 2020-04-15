اضبط إشارة قناة ذكريات السعودية الجديدة 2020 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

صرحت وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية عن إطلاق قناة جديد بإسم ذكريات السعودية الجديدة، على القمر الصناعي نايل سات والتي تم بث ترددها للمرة الأولى في 9 أبريل 2020 وتتميز قناة ذكريات السعودية الجديدة بأنها تعرض البرامج والمسلسلات القديمة التي تم عرضها خلال فترة الثمانينات والتسعينات.

قناة ذكريات السعودية 2020

حيث تسعى وزارة ال‘لام بالمملكة العربية السعودية على تقديم محتوى ترفيهي حتى يتمكن المواطنين من قضاء أكبر وقت ممكن في المنزل، بعد أن قررت المملكة فرض حظر التجوال في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي راح ضحيته أكثر من مليون شخص حول العالم.

وتتميز قناة ذكريات السعودية الجديدة بأنها تبث ترددها مجاناً دون الحاجة إلى أي اشتراك على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بجودة عالية للصوت والصورة، كما أكدت وزارة الإعلام السعودية أنها قامت بفلترة الصورة الخاصة بالبرامج والمسلسلات القديمة حتى تضمن نقاء الصورة ليستمتع بها المشاهدين كما كانوا يستمتعون بعرضها خلال فترة الثمانينات والتسعينات.

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تردد قناة ذكريات السعودية 2020 على النايل سات

التردد 12284.

الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ذكريات السعودية 2020 على عربسات

التردد: 12149

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

برامج الثمانينات والتسعينات على قناة ذكريات السعودية 2020

كما تقدم قناة ذكريات السعودية باقة متنوعة من البرامج والمسلسلات القديمة بالإضافة إلى عرض المباريات القديمة حتى يتمكن المشاهدين من كسر الملل الذي يصيبهم خلال ساعات الحظر التي فُرضت في جميع أنحاء البلاد، ضمن الاحتياطات التي فرضتها الحكومة السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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