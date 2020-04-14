الآن live : تردد قناة سي بي سي اكسترا نيوز 2020 cbc extra news علي ناسل سات الشرطة VS الإرهاب

إستقبل الأن تردد قناة سي بي سي إكسترا الإخبارية 2020 cbc extra news وتندرج قناة سي بي سي اكسترا تحت شعار شبكة قنوات CBC المعروفة وأنطلقت القناة في أواخر عام 2011 ، لتصبح احد القنوات الاخبارية الاشهر علي الاطلاق بينما إنطلقت قناة cbc extra news مطلع 2016.

وقبل قليل قامت قناة سي بي سي إكسترا في بنقل تبادل إطلاق بين الشرطة و”مجموعة إرهابية” في الأميرية لايف وإستطاعة القوات الخاصة بالتصدي للإرهاب في الأميرية وجاري الان نقل الاحداث لايف علي قناتي صدي البلد وقناة سي بي سي إكسترا.

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل الخطأ نايل سات 11488 أفقي 27500 3/4

تردد قناة سي بي سي – cbc 2020

– القمر الصناعي : نايل سات .

– التردد : 11488 .

– معدل الترميز : 27500 .

– معدل التصحيح : 5/6 .

– القطبية : أفقي h .

تردد قناة سي بي سي سفرة – cbc sofra 2020

– القمر الصناعي : نايل سات .

– التردد : 11488 .

– معدل الترميز : 27500 .

– معدل التصحيح : 5/6 .

– القطبية : أفقي .

– القمر الصناعي : عرب سات .

– التردد : 11390 .

– معدل الترميز : 27500 .

– معدل التصحيح : 3/4 .

– القطبية : أفقي .

تردد قناة سي بي سي cbc drama 2020

– القمر الصناعي : نايل سات .

-التردد : 11488 .

– معدل التصحيح : (v) 3/4 .

– القمر الصناعي : عرب سات .

– التردد : 11919 .

– معدل التصحيح : h 5/6 .

تردد قناة سي بي سي اكسترا – cbc exstra 2020

– القمر الصناعي : نايل سات .

– التردد : 11488 .

– معدل الترميز : h 27500 .

– معدل التصحيح : 3/4 .

وجديراً بالذكر أن قناة سي بي سي اكسترا تقدم محتوي إخباري من خلال بث النشرات الإخبارية العاجلة بشكل موجز بينما تنقل بع الأخبار بشكل مطول لعرض التحليل الكلي والجزئي.

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