الأن مباشر : تردد قناة سي بي سي اكسترا CBC Extra News 2020 على نايل سات لمتابعة أهم الاخبار في مصر

تردد قناة سي بي سي اكسترا CBC Extra News 2020، حيث تعتبر قناة CBC اكسترا من أهم القنوات الإخبارية المتنوعة التي تقوم بتقديم كافة الأخبار والتفاصيل عن الشارع المصري طوال اليوم في الـ24 ساعة دون تقطيع ويريد الجميع الحصول علي التردد الخاص بقناة CBC اكسترا وتعتبر قناة سي بي سي CBC اكسترا من القنوات التي تنتمي لمجموعة قنوات شبكة CBC المصرية، والتي تقدم العديد من المسلسلات والأفلام والعديد من الأعمال الاخري وتعد من أبرز القنوات علي النايل سات وتقوم بتقديم العديد من المسلسلات والأفلام الحصرية ولم تقتصر علي ذلك بل تقوم بتقديم نشرات إخبارية علي قناة CBC اكسترا المعروفة التي حظت بشهرة واسعة للغاية وذلك بتقديمها للعديد من الأخبار الحية من الشوراع المصرية .

قناة سي بي سي اكسترا نيوز

وتحتل قناة CBC اكسترا مكانة متميزة بين القنوات المصرية وذلك بسبب المحتوي التي تقدمة طوال اليوم، وقامت القناة بنقل العديد من الأحداث الهامة في مصر أبرزها ثورة 25 يناير والمؤتمرات العالمية التي ابرمها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقامت بنقل جنازة الراحل محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق لمصر رحمة الله وغفر له ما تقدم من ذنبة، لذلك تعد من القنوات القوية في مصر في نقل الاخبار الحية والحصرية طوال اليوم بدون تقطيع وتحظي القناة بنسب مشاهدة عالية .

تردد قناة سي بي سي اكسترا نيوز 2020 CBC Extra News

وتجتهد إدارة قناة سي بي سي أكسترا، علي الحصول علي كافة النجوم الإعلامية المعروفة من أجل كسب وجلب المتابعين علي القناة، ومن أبرز الإعلاميين التي تتواجد علي القناة والبرامج التي تقدمها أبرزهم برنامج مصر العرب الذي يقدمة محمد عبد الرحمن ويقوم بالتحدث حول الشارع المصري والعديد من الأشياء الأخري التي تخص الأخبار في مصر، برنامج أونلاين وهو برنامج مخصص بالاساس لتسليط الضوء علي ما يبث على مواقع التواصل الاجتماعى و شبكة الانترنت .

القمر نايل سات التردد 11488 معدل الاستقطاب افقي الممعدل الترميزعب 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4 وبجودة SD.

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