إستقبل تردد قناة اكسترا نيوز 2020 extra news الجديد علي نايل سات القضاء علي الإرهاب

تردد قناة اكسترا نيوز 2020 extra news ، ترتفع عمليات البحث الان حول تردد قناة سي بي سي اكسترا CBC Extra 2020 وذلك بعد عرض القناة لاحداث مباشرة للمواجهات بين قوات الامن وعناصر اجرامية فى منطقة الاميرية بالقاهرة هذا بخلاف البرامج الثقافية التى تقوم بتقديمها القناة بشكل دورى والبرامج الاخبارية التى تقوم القناة بعرضها عبر شاشتها حيث تحرص القناة بشكل دائم على متابعة كافة الامور الاخبارية العربية والعالمية .

تصنف قناة سى بى سى أكسترا من ضمن فئة القنوات التلفزية المفتوحة والتى لا يتم مشاهدة بالاشتراك شهرى كما فى بعض القنوات الاخبارية الاخرى وتقوم بعرضه برامجها على مدار اليوم بالكامل حتى يستطيع المتابع من متابعة كل الاخبار التى تقوم القناة بعرضها بشكل دورى .

القمر الصناعي نايل سات التردد 11488 معامل الاستقطاب أفقي معامل التصحيح 3/4 معدل الترميز 27500

محتوى قناة سي بي سي اكسترا

وتعتبر القناة من أقوى القنوات التلفزيونية المصرية لما فيها من مصداقية وحرية فى تقديم الاخبار بدون خطوط حمراء وكذلك التواصل المباشر مع المواطنين واطلاعهم على مستجدات الاوضاع فى الساحتين العربية والدولية خاصة على المستوى الاجتماعى والسياسى والاقتصادى مستخدمة فى ذلك شبكة من أقوى شبكات المراسلين على مستوى الوطن العربى بالكامل هذا بجانب مجموعة قنوات سى بى سى الاخرى التى تقوم بتقديم محتوى متنوع ودرامى واجتماعى من اجل خدمة المشاهد العربى والمصرى على وجه الخصوص

قد يهمك أيضاً :-