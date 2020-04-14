تردد قناة الحياة دراما المسلسلات الزرقاء 2020 على النايل سات ALHAYAT MUSALSALT

تردد قناة الحياة دراما مسلسلات الزرقاء 2020 على النايل سات والأقمار الصناعية نتابعه معكم عبر موقعنا دليل الوطن، وتعتبر قناة الحياة مسلسلات الزرقاء من كبرى القنوات الدرامية في مصر والوطن العربي، وذلك باعتبارها من أكبر القنوات مشاهدة في مصر والوطن العربي، وهي تابعة لمجموعة قنوات الحياة التي تمتلكها مجموعة إعلام المصريين، والتي بدأت في بث وزيادة الأعمال الدرامية والمسرحية بالتزامن مع بدء جلوس المصريين في المنازل منذ انتشار فيروس كورونا المستجد في جمهورية مصر العربية، وبالتحديد يوم 21 مارس الماضي.

مجموعة قنوات الحياة بدأت في البث بداية من عام 2008، وحصلت في العديد من الأعوام الماضية على الأكثر مشاهدة في مصر والوطن العربي، وبخاصة الحياة حمراء، وذلك لحصولها حصريًا على العديد من الأعمال التي تهم الكثير من الجمهور في مصر والوطن العربي.

تردد قناة الحياة دراما مسلسلات الزرقاء 2020

يمكن ضبط تردد قناة الحياة الزرقاء مسلسلات عبر التردد 12437 رأسي، والاستقطاب عمودي، وترميز 27500، ونوضح لكم ضبط التردد في الجدول التالي:

القمر نايل سات التردد 12437 الإستقطاب عمودي ترميز 27500 FEC 3/4 تردد قناة الحياة مسلسلات الزرقاء 2020 قناة الحياة مسلسلات 2020 أعلنت في وقت سابق لها عن تقديم باقة متنوعة وهامة من المسلسلات العربية والمصرية لأقوى نجوم الفن في الوطن العربي، وحصلت منذ فترة قريبة على البث الحصري لمسلسلات حصرية، ومنها المسلسل الأكثر مشاهدة في الوقت الحالي على القناة مسلسل “قوت القلوب” والذي يعرض حاليا على القناة، بطولة الفنانة القديرة ماجدة زكي والفنان خالد زكي والفنان محمد أنور والفنانة رانيا فريد شوقي والفنانة سهر الصايغ.

قد يهمك أيضاً :-