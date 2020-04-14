تردد قناة طيور بيبي للأطفال على نايل سات 2020

قناة طيور بيبي للأطفال على نايل سات، حيث نقدم لكم متابعي موقعنا دليل الوطن أحدث تردد لقناة طيور بيبي المتخصصة في نقل محتوي للأطفال الصغار والتي تتناسب مع الفئة العمرية التالية من ثلاث إلي خمسة سنوات، وهى تتبع لقناة طيور الجنة الشهيرة، تقدم رؤية مختلفة لقنوات الأطفال، بتقديمها لمحتوى كارتوني على الأناشيد الهامة التي تقدمها بدون إيقاع، وتحث فيها على الأطفال على إطاعة الوالدين وإتباع السلوك الحسن.

تردد قناة طيور بيبي 2020

وتعد قناة طيور بيبي من أهم القنوات الفضائية علي النايل سات وهي مجموعة من القنوات المفتوحة على النايل سات وتبث من عمان ويعمل بها العديد من النجوم الكبار وبالأخص اولاد رجل الأعمال الأردنى المعروف خالد مقداد وتم إطلاق قناة طيور بيبي في السادس والعشرون من شهر أكتوبر عام 2012 ومقر القناة حاليا في دولة الأردن “عمان”، وتقدم القناة العديد من من العروض القوية من أجل جذب إنتباه الأطفال وحصلت القناة علي نسب مشاهدات عالية للغاية منذ أن ظهرت علي النايل سات وتم إطلاق التردد علي عربسات أيضا وذلك بعد ان حظت القناة بشهره واسعة للغاية .

أفضل البرامج والأغاني على قناة طيور بيبي 2020

وتقدم قناة طيور بيبي العديد من العروض المعروفة أبرزها ”رياضة في رياضة وبرنامج كنز وفقرة أغانى عن المهن وفقرة عن الفوازير “فزورة مع الأمورة” وبرنامج ألو طوط ونشرة أخبار الدار وشموس لا تغيب و”جنغل ” و”خطاوى السيلاوى” و”ست البيت الصغيرة” والعديد من الأعمال الأخري ولكن نحن نقدم لكم البرامج الهامة التي يتابعها الأطفال في الوطن العرب وهناك أيضا العديد من العروض التي تقوم بها قناة طيور بيبي لأبناء المالك خالد مقداد وهم عصومى ووليد وجنى وجاد وإياد ويقدمو أناشيد بدون إيقاع.

تردد قناة طيور بيبي 2020 على النايل سات

القمر الصناعي النايل سات التردد 11315 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4 تردد قناة طيور بيبي 2020 على عرب سات القمر الصناعي عرب سات التردد 11632 استقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4

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