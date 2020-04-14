تردد قناة طيور الجنة 2020 بجودة الـ HD للأفلام الكرتونية وأغاني الأطفال Toyor Al Janah على النايل سات

تردد قناة طيور الجنة 2020 على النايل سات، مع طول ساعات الحظر والتي تسببت في إصابة الكثير من الأطفال بحالة من الملل بسبب عدم الخروج من المنزل، يتابع “دليل الوطن” اجدد ترددات القنوات الفضائية حتى تتمكنوا من الالتزام بساعات الحظر وعدم الشعور بالملل، ومن خلال هذا المقال نوضح لكم التردد الجديد لقناة طيور الجنة التي تهتم بعرض كل ماهو جديد في عالم الأطفال.

تردد قناة طيور الجنة 2020 على النايل سات

حيث تعد قناة طيور الجنة من القنوات المفضلة لدى الأطفال والتي تقدم من خلال شاشتها الصغيرة العديد من الأغاني والأفلام الكرتونية الحديثة، والتي تشجع الأطفال على الاهتمام بالنظافة، حيث تحرص إدارة قناة طيور الجنة دائماً على عرض أجدد الأفلام الكرتونية وبرامج المسابقات التي ينتظرها الأطفال يومياً.

واستعان “خالد مقداد” صاحب قناة طيور الجنة بأولاده المعتصم بالله و وليد مقداد في تقديم عدد من البرامج التليفزيونية والتي تجعل الأطفال يرددونها يومياً وهو يقلدون حركات الأطفال، كما تمكن “مقداد” من إنشاء قنوات جديدة تابعة لقناة طيور الجنة والتي يفضلها أيضاً الكثير من الأطفال في العالم العربي، لما تعرضه من محتوى هادف ومفيد.

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قناة طيور الجنة على النايل سات 2020

حيث يهتم “مقداد” بتوصيل المعلومات للطفل بطريقة متميزة تجعله يفضل القيام بهذا الأمر، حيث تعرض قناة طيور الجنة أفلام كرتونية تحتوى على مشهد للطفل مع أمه وهو يحاول أن يساعدها في الأعمال المنزلية وتنظيف الغرف، وهنا ينتبه الطفل إلى أن هذا الأمر واجب عليه ويبدأ في تطبيق هذا الفيلم الكرتوني في حياته ويقدم المساعدة إلى أمه في تنظيف غرفته أو تنظيف حديقة المنزل والاهتمام بها.

كما تقدم قناة طيور الجنة أيضاً الفيديوهات التعليمية التي تهتم بتعليم الوضوء والصلاة ، وهذا ما يجعل قناة طيور الجنة من أهم وأقوى القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال، كما أنها تعد من القنوات الآمنة التي لا تقدم أي محتوى خارج أو مشاهد تؤذي الطفل،و تقدم قناة طيور الجنة كل هذا على القمر الصناعي بجودة الـ HD مجاناً دون الحاجة إلى أي اشتراك شهري.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات 2020

التردد 11393 اتجاه القناة عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4

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