قناة المجد التي يعرفها الكثير من المسلمين لأنها متواجد منذ سنوات طويلة وأصبح لا يخلو أي منزل من تواجد القناة على الجهاز الخاص لأنها تقدم تلاوة القرآن الكريم من كبار الشيوخ الذين يتمتعون بنبرة صوت تجعل المستمع يخفق قلبه ويشعر بالاطمئان والراحة النفسية من سماعها وهذا ما يحتاجه كل مسلم، القرآن الكريم عند تشغيله في المنزل يجعل البركة تنشر فيه وتخرج الشياطين من ولا تدخله أبداً لأن البيت الذي فيه قرآن كريم لا تدخله الشياطين بل تفر منه ومن شدة تعلقه برب العالمين و إتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، البحث يرتفع تلك الفترة مرتفع بنسبة كبيرة عن القنوات التي تقوم بعرض القرآن الكريم بشكل متواصل على مدار اليوم. تردد قناة المجد 2020 للقرآن الكريم لكبار الشيوخ القمر الصناعي نايل سات التردد 12054-12053 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معدل تصحيح الأخطاء 3/4 القمر الصناعي عرب سات التردد 12475 الاستقطاب أفقي v معدل الترميز 27500 معدل تصحيح الأخطاء 3/4 قناة المجد للقرآن الكريم 2020 تعمل قناة المجد على مدار 24 ساعة بدون توقف ولو دقيقة واحد كما أنها قناة مجانية وغير مشفرة وبدون أي إشتراك يقوم بتلاوة القرآن الكريم نخبة من كبار القراء الذين لهم تاريخ عظيم، تعمل القناة بالجودة العالية hd وتختار صور طبيعية لخلفيات القرآن الكريم لكي يتمتع البصر أيضاً مع الأذان في مشاهدة إبداع مخلوقات الله تقوم القناة بعرض تفسير الآيات على الشاشة وتعرض مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الفرنسية والإنجليزية، لن يتبقى كثيراً على شهر رمضان والجميع يسرعون في ضبط القنوات القرآنية التي تعمل طوال اليوم للحصول على الحسنات والبعد عن السيئات ولا يوجد شئ أفضل من سماع القرآن الكريم اللهم اجعلني واياكم من المهتدين. قد يهمك أيضاً :-

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