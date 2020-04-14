تردد قناة بوكس موفيز 2020 علي النايل سات وعرب سات

تردد قناة بوكس موفيز علي النايل سات 2020، حيث تعد قناة بوكس موفيز من القنوات العائلية المختصة بعرض العديد من الأفلام الأجنبية المعروفة والتي تعرض حديثاً في السينمات الامريكية والأفلام الشهيرة وبالأخص الأفلام الأمريكية التي تحقق أعلي الإيرادات وتقوم بعرض العديد من الأفلام التي يفضلها المتابعين من سلاسل أفلام للعديد من الأعمال الأخري لذلك شهدت الأيام الماضية زيادة نسبة المشاهدات للقناة بوكس وذلك عقب تقديمها للعديد من الأفلام القوية علي مدار اليوم ونعلم ان تلك الفترة هناك حجر منزلي علي المواطنين في كافة الدول لذلك تقوم قناة بوكس بإذاعة العديد من الأفلام القوية علي مدار الـ24 ساعة بدون فواصل إعلانية كبيرة .

بوكس موفيز Box movies

وتقوم قناة بوكس بعرض الأفلام التى تحمل طابع الأكشن الذى يفضله قطاع عريض من المشاهدين، وتقدم أيضا نخبة كبيرة من أفلام الرعب حيث تنفرد بتقديم محتوى أكثر إثارة وتحدى وهذا الأمر الذى جعلها اليوم تحقق مكانة متميزة وسط العديد من القنوات المنتشرة حاليا على الساحة خلال تلك الفترة التي تحدثنا عنها في الفقرة في الاعلي، وأصبح يريد الجميع متابعة قناة بوكس موفيز التي أصبحت متخصصة في عرض الافلام الاجنبية الجديدة مترجمة باللغة العربية وأصبحت لها متابعين من كافة انحاء الوطن العربي وخصوصاً في مصر ونعلم ان مقرها الرئيسي في مصر.

تردد قناة بوكس موفيز 2020

وتعد قناة بوكس موفيز من القنوات المجانية التي يمكن متابعتها دون الحاجة لدفع إشتراك شهري وتقوم بعرض العديد من الأفلام القوية وعرض أول امس نخبة كبيرة من الأفلام الحديثة أبرزها “The Transporter”، “The Matrix“، “Mission: Impossible”، ولذلك علي حضراتكم ضبط أحدث تردد لقناة بوكس والحصول علي اشارتها على جميع الأقمار وودعاً للإحتكار ونقدم تردد قناة بوكس موفيز علي النايل سات وتعمل بجودة sd وhd وذلك يمنح القناة العديد من المميزات بالصوت والصورة ويجعلها أكثر وضوحا، نقدم لكم الأن طرق إستقبال اشارتها في كافة انحاء الوطن العربي على القمر الصناعي نايل سات 2020.

القمر الصناعي نايل سات التردد 12562 الاستقطاب (H) الترميز 27500 التصحيح 5/6 SD

حتي الأن لم يتم الإعلان عن تردد القناة علي عرب سات ولكن وضحت ادارة القناة عن إطلاق تردد للقناة علي عرب سات في الأيام القادمة.

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