أحدث تردد قناة توم وجيري Tom and jerry للأطفال 2020 لمشاهدة الأفلام الكرتونية

قناة توم وجيري تعتبر من أشهر وأنجح قنوات الأطفال الموجودة على القمر الصناعي نايل سات، والتي تتمتع بشعبية كبيرة جداً بين قنوات الأطفال المنافسة لها، والتي أصبحت في الوقت الحالي المفضلة من الأطفال وأولياء الأمور، وفي الوقت الحالي تبحث الأمهات عن التردد الجديد الخاص بقناة توم وجيري لكي يتابع الأطفال كل ما تعرضه بعد أن حصل الأطفال في الوطن العربي على الإجازة الصيفية التي بدأت باكراً بسبب فيروس كورونا المستجد.

قناة توم وجيري للأطفال

تعرض قناة توم وجيري عبر شاشتها أفضل مجموعة متميزة من الافلام الكرتونية الشيقة التي يحبها الكبار والصغار والتي لها مكانة كبيرة في قلوب الأطفال والكبار، ومن ضمن تلك الأفلام “الملك الأسد، الفار الطباخ، شركة المرعبين المحدودة، تيمون وبوبا” وغيرها بخلاف عرضها أشهر كرتون أطفال في العالم كله وهو كرتون توم وجيري الذي يرسم الضحكة والفرحة على وجه الأطفال والكبار وغير الأغاني الجميلة والمتألقة والتي تحمل الكثير من المعاني الرائعة.

تردد قناة توم وجيري 2020

القمر الصناعي: 11354

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

وبذلك نكون قدمنا لكم كل المعلومات المهمة حول تردد قناة توم وجيري حيث يمكنكم متابعتها على القمر الصناعي نايل سات والاستمتاع بكل ما تعرضه عبر شاشتها من الافلام الكرتونية والأغاني والبرامج وغيرها.