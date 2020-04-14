اضبط حالاً تردد قناة روتانا كيدز للأطفال 2020 على النايل سات

بالرغم من وجود قنوات كثيرة للأطفال الا أن الأطفال في مصر وفي الوطن العربي يشهرون بالملل من تكرار ما تقدمه تلك القنوات وتحديداً في الوقت الحالي الذي تعيشه المنطقة العربية بأكملها بسبب الإجراءات الاحترازية الشديدة التي تقوم بها الحكومات العربية حفاظاً على حياة المواطنين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لذلك قررت إدارة قنوات روتانا انطلاق قناة جديدة تحمل اسم روتانا كيدز هي متخصصة للأطفال لكي تخفف عنهم العبء والملل الذي يشعرون به بسبب التواجد دائما في المنزل.

قناة روتانا كيدز

انطلقت أمس الأحد الموافق 12 إبريل قناة روتانا كيدز للأطفال والتي ستعرض عبر شاشتها كل ما يخص الأطفال من عمر 3 سنوات إلى 13 عاماً، حيث ستقدم عبر شاشتها مجموعة متألقة من الافلام الكرتونية الشيقة التي يحبها الكبار والصغار ويرغبون في مشاهدتها دائما والاستمتاع بها، كما أنها ستعرض عبر شاشتها مجموعة متألقة من الأغاني الجميلة التي تحمل الكثير من المعاني.

تردد قناة روتانا كيدز 2020

بحث مكثف حالياً من قبل الأمهات عن تردد قناة روتانا كيدز من أن تم الإعلان عن انطلاقها، لذلك سوف نوافيكم الآن التردد الجديد لقناة روتانا كيدز 2020