ضبط تردد قناة روتانا كوميدي 2020 على القمر الصناعي نايل سات

في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الدول العربية الآن بسبب انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في انقلاب الحياة الطبيعية رأساً على عقب واستبدال الأحوال إلى أسوئها، وفرض حظر تجول جعل المواطنين تقضي أوقاتها في المنازل للحد من انتشار الفيروس اللعين، قررت إدارة قنوات روتانا أو تطلق قناة جديدة تحمل اسم روتانا كوميدي لكي تهون على المواطنين ما هم فيه بسبب فرض حظر التجول، ولذلك قررنا أن نوافيكم في هذا المقال التردد الجديد الخاص بقناة روتانا كوميدي الجديد على القمر الصناعي نايل سات.

قناة روتانا كوميدي 2020

أعلنت إدارة مجموعة قنوات روتانا عن انطلاقها قناة روتانا كوميدي أمام الملايين من المشاهدين العرب، حيث بدأ البث الأول لها في أمس الأحد الموافق 12 إبريل 2020 لتكون هي مصدر السعادة والفرح أمام المواطنين، حيث ستعرض عبر شاشتها قوى نخبة متميزة من الأفلام الكرتونية لمشاهير العرب سواء القديمة أو الجديدة وفي مقدمتهم الفنانة محمد هنيدي وأحمد حلمي، ومحمد سعد وغيرهم من الفنانين.

تردد قناة روتانا كوميدي الجديد

في الساعات القليلة الماضية بدأ البحث يزيد لمعرفة التردد الخاص بقناة روتانا كوميدي والذي يحاول الملايين من العرب معرفته لمتابعة كل ما تعرضه القناة عبر شاشتها، وهذا هو ترددها: