اضبط تردد قناة حضرموت الجديد 2020 على نايل سات وعربسات Hadramaut TV

ننشر لكم تردد قناة تلفزيون حضرموت Hadramaut الجديدة على جميع الأقمار الصناعية التي تبث عليها، وهي قناة فضائية جديدة عربية تتخصص ببث البرامج الخاصة بمحافظة حضرموت بالإضافة إلى الأغاني الحضرمية الشهيرة على مدار الساعة ويرغب الكثير من المغتربين في الخليج العربي معرفة تردد قناة حضرموت الجديدة لمتابعة برامجها.

قناة تلفزيون حضرموت Hadramaut

هي أحد القنوات الفضائية العربية التي تعبر عن حضرموت وأبناءها، حيث تقدم نشرات أخبار خاصة عن هذه المحافظة وما تتميز به، حيث يتابعها الكثير من المشاهدين في اليمن وخارجها، بالإضافة إلى المسلسلات العربية وبث الجلسات الغنائية الحضرمية، والكثير من البرامج الترفيهية والحوارية والثقافية والدينية.

وهي قناة مجانية غير مشفرة يمكن ضبط ترددها من أي جهاز استقبال عادي.

تردد قناة حضرموت 2020 على نايل سات

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز النايل سات 11137 عمودي (V) 27500

تردد قناة حضرموت على عربسات

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز عربسات 11555 أفقي (H) 27500

وهكذا قدمنا لحضراتكم تردد قناة تلفزيون حضرموت الجديدة لمتابعة برامجها، حيث قررت القناة تقديم دورة برامج مميزة في شهر رمضان المبارك المقبل.

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