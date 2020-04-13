“إشارة HD” تردد قناة روتانا كوميدي 2020 rotana comedy علي نايل سات وموعد انطلاق القناة

تردد قناة روتانا كيدز 2020 علي النايل سات، حيث أعلنت منذ عدة أيام شبكة قنوات روتانا السعودية عن إطلاق قناة جديد مساء يوم الأحد الموافق 11 ابريل 2020، وهذه القناة سوف تقوم بنقل محتوي كوميدي ويذكر أن مجموعة قنوات روتانا قامت بإطلاق قناة روتانا كيدز منذ عدة أيام وذلك من أجل مساعدة العائلات لقضاء وقت ممتع أمام شاشة التلفزيون خلال فترة الحجر المنزلي الذي اعتمدته الكثير من الدول العربية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتريد الدولة عدم انتشار الفيروس خلال هذه الفترة لذلك تقوم شبكة قنوات روتانا بعرض احدث الأفلام وقامت بإنشاء قناتين جديديتن قناة موجه لفئة الأطفال وقناة موجهة للجميع وسوف تقدم محتوي كوميدي .

قناة روتانا كوميدي – Rotana Comedy

شهدت الأيام الأخيرة إطلاق العديد من القنوات علي شبكة قنوات روتانا المعروفة التي تعد من أبرز القنوات علي النايل سات وعرب سات ولها متابعين من كافة أنحاء العالم وبدء بث القناة أمس كما نوهت العديد من المصادر المقربة للقناة، ومنذ عدة أيام قامت القناة ببث أول محتوي لها علي النايل سات مباشر لها اليوم ، بعد الإعلان عنها من قبل شبكة قنوات روتانا لذيادة عدد القنوات الخاصة بها خلال هذه الفترة الذي أصبح الجميع بالمنازل وتريد قنوات روتانا في الحافظ علي صحة المواطنين وتقوم بإطلاق قنوات ترفيهة للمواطنين وأعلنت عن قناة روتانا كوميدي Rotana comedy من أجل تسلية المشاهدين في الفترة الجارية.

وحتي الان لم يعلم الجميع موعد إنطلاق قناة روتانا كوميدي علي النايل سات وعرب سات والتي سوف تقوم بتقديم العديد من الأفلام والأعمال العربية الكوميدية كما أعلنت ادارة قنوات روتانا المعروفة والتي تعد من أهم الشبكات في الوطن العربي التي تنافس علي النايل سات ولها قنوات قوية للغاية .

ويترقب الجميع الأن الإعلان عن تردد قناة روتانا كوميدي علي النايل النايل سات وعرب سات ولكن حتي الأن الإدارة لم تقوم بالإعلان عن التردد الخاص بالقناة علي النايل سات وقامت بالإعلان عن تردد القناة علي عرب سات بدر 6 فقط والجميع يبحث عن تردد القناة علي النايل سات وعرب سات وسوف نقوم بتوفير التردد في أقرب وقت ممكن عقب إعلان شبكة قنوات روتانا علي التردد الخاص بها.

تردد قناة روتانا كوميدي 2020 :

القمر الصناعي عرب سات بدر 6 التردد 12341 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 3/4 نوع البث DVB SQPSK نوع البث MPEG-2

القمر: عرب سات بدر 6:-

القمر الصناعي عرب سات بدر 6 التردد 11843 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 3/4. نوع البث DVB SQPSK نوع البث MPEG-2

انطلاق قناة روتانا كوميدي وتقديم محتوي هادف وليس سيء يتناسب مع جميع الأعمار والفئات ، تلك القناة تقدم مجموعة من المسلسلات الكوميدية والأفلام القديمة .