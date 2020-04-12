تردد قناة ذكريات السعودية Thikrayat tv على عربسات بدر ونايلسات بجودة عادية و HD

تردد قناة ذكريات السعودية الجديدة، نوضح لكم جميع ترددات قناة ذكريات السعودية على الأقمار الصناعية عربسات ونايلسات وياه سات بالجودة التي ترغبون بها SD و HD، لتتمكنوا من مشاهدة مسلسلات والبرامج القديمة الذي سبق وبثتها القناة السعودية في الثمانينات والتسعينات وبداية الألفية، وحصدت النجاح في ذلك الوقت وبقيت في ذاكرة السعودين وسكانها منذ ذلك الوقت وحتى الآن.

قناة ذكريات السعودية

وقبل أيام بدء بث قناة ذكريات السعودية للمرة الأولى، بعد إعلان هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية عن إطلاق قناة خاصة للبرامج الماضي الجميل الذي يفضلها المواطنين وذلك ضمن مساعدة المواطنين والمقيمين بقضاء وقت ممتع في منازلهم في الحجر المنزلي الذي تقرر بعد انتشار فيروس كورونا في العالم.

ومنذ بث قناة ذكريات السعودية الجديدة، تفاعل السعوديون عبر موقع تويتر مع القناة معبرين عن سعادتهم بالقناة الذي ستبث برامجهم المفضلة القديمة.

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تردد قناة ذكريات على عربسات

وتبث قناة ذكريات على القمر الصناعي عربسات هي 12149 ، 11230 و12015 ، على استقطاب أفقي بمعدل الترميز 27500.

تردد قناة ذكريات السعودية على نايل سات

وتبث قناة ذكريات على نايل سات، على التردد 12284 باستقطاب عمودي ومعدل ترميز 27500 ، أما التردد الثاني فهو 12149 واستقطابه أفقي ومعدل الترميز هو 27500.

تردد قناة ذكريات على ياه سات

وتبث القناة على ياه سات، بتردد 11746 أفقي بمعدل ترميز 27500.