استقبل الآن تردد قناة توم وجيري الجديد 2020 على نايل سات لمتابعة أجمل أفلام الكرتون

تردد قناة توم وجيري من أكثر الترددات التي يزداد البحث عنها في الوقت الحالي، حيث تبحث كافة الامهات عن تردد قناة توم وجيري الجديد 20120 بعد أن توقفت الدراسة في الكثير من الدول العربية وبدأ يشعرون الاطفال بالملل بعد قضاء أوقاتهم في المنزل بعد فرض حظر تجول في كل الدول العربية من ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

قناة توم وجيري

تعتبر قناة توم وجيري للأطفال من أشهر قنوات الأطفال في المنطقة العربية بأكملها والتي اشتهرت بشكل كبير بسبب عرضها لمجموعة متميزة من أفلام الكرتون والبرامج المتنوعة سواء التعليمية والترفيهية وأغاني الأطفال التي تحمل الكثير من المعاني الرائعة التي تجعل الطفل يشعر بالسعادة، كما تميزت قناة توم وجيري بعرضها لمجموعة متميزة من حلقات أشهر كرتون في العالم توم وجيري مغامرات القط والفار والتي ينتظر عرض الأطفال والكبار بفارغ الصبر.

ضبط تردد قناة توم وجيري 2020د

يمكن الآن استقبال تردد قناة توم وجيري للأطفال على جهاز الاستقبال الخاص بكم من خلال ضبط التردد التالي على جهاز الاستقبال الموجود لديكم وتمتعوا بكل ما تعرضه القناة على قناتها طوال اليوم.

القمر الصناعي: نايل سات

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التردد: 11354

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6