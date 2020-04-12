ضبط تردد قناة روتانا كيدز للأطفال 2020 على القمر الصناعي نايل سات

في الفترة الاخيرة تم انطلاقها مجموعة متميزة من القنوات الجديدة وفي مقدمتها قناة روتانا كيدز للأطفال التي وهي تابعة لمجموعة قنوات روتانا، والتي ستقدم عبر شاشتها كل ما يخص الأطفال في الفئات العمرية المختلفة، سواء كان الأفلام الكرتونية والمسلسلات والاغاني والبرامج، وسوف نوافيكم في هذا المقال تردد قناة روتانا كيدز الجديد 2020.

قناة روتانا كيدز للأطفال

تستعرض قناة روتانا كيدز عبر شاشتها الكثير من البرامج التعليمية والترفيهية للأطفال، حيث أنها تساعد الأطفال على استيعاب الكثير من الأمور التي تقابل الأطفال في حياتهم، بخلاف عرضهم عدداً من أغاني الأطفال التي تحمل الكثير من المعلومات والنصائح المختلفة، بخلاف عرضها الافلام الكرتونية والمسلسلات التي تجعل الطفل يشعر بالسعادة عندما يشاهدها.

ضبط تردد قناة روتانا كيدز 2020

متابعينا الكرام يمكنكم الحصول على تردد قناة روتانا كيدز على القمر الصناعي نايل سات من خلال ضبط التردد الذي نستعرضه عليكم الآن على جهاز الاستقبال الخاص بكم.

القمر الصناعي: نايل سات

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التردد: 11269

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6