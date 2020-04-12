تردد قناة روتانا كوميدي الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات

يسعى الكثيرون في الدول العربية للحصول على قناة كوميدية يقضون أوقاتهم أمامهم، بعد أن أصبحوا يقضون أوقاتهم في المنازل بعد فرض حظر تجول في البلاد بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد، وهذا نوع من الإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الفيروس، حيث يشعر المواطنين بحالة من التوتر العصبي والقلق والخوف ويرغبون في أي شيء يسعدهم، وتأتي قناة روتانا كوميدي في القائمة الأولى من القنوات الكوميدية في الدول العربية، وسوف نستعرض عليكم في هذا المقال ترددها.

قناة روتانا كوميدي

تنطلق قناة روتانا كوميدي غدا الأحد الموافق 12 إبريل 2020 وهي قناة مجانية يمكن استقبالها من أي مكان بالدول العربية، فهي قناة مجانية تعرض محتواها على مدار اليوم دون انقطاع ولا تشويش، والتي ستعرض عبر شاشتها كافة البرامج والافلام الكوميدية الجميلة التي ترسم الضحكة والسعادة على وجه المشاهدين، وجاء الهدف من انطلاق تلك القناة هو أن لا يشعر المواطن بالممل في البيت ويلتزم بالحظر حفاظاً على حياته وحياة أفراد أسرته.

تردد قناة روتانا كوميدي 2020

لمتابعة كل ما تعرضه قناة روتانا كوميدي عبر شاشتها عليكم متابعينا الكرام ضبط ترددها على الاقمار الصناعية المختلفة والتي سوف نستعرضها عليكم الآن: