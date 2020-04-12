الآن تردد قناة ذكريات السعودية 2020 على كافة الأقمار الصناعية

نرصد لكم متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز تردد قناة ذكريات السعودية التي تم انطلاقها مؤخراً والتي سيعرض عبر شاشتها مجموعة من أفضل البرامج والأفلام والمسلسلات والأعمال المسرحية القديمة التي تم تقديمها في فترة السبعينات والثمانيات والتسعينات، وجاءت انطلاقة تلك القناة مع الاوضاع السائرة في الوقت الحالي في المملكة العربية السعودية بسبب فرض حظر التجول والتزام المواطنين في المملكة العربية السعودية المنازل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

قناة ذكريات السعودية

انطلقت قناة ذكريات السعودية أول أمس الخميس لتهون على المواطنين في المملكة العربية السعودية المكوث في المنزل، وهي تعتبر لفتة جيدة من هيئة الإذاعة والتليفزيون في المملكة العربي السعودية، حيث ستعرض القناة عبر شاشتها شعائر شهر رمضان في قديم الزمن والعادات والتقاليد التي كانت تتبع في هذا الوقت بقدوم هذا الشهر الكريم.

ضبط تردد قناة ذكريات السعودية

تعرض قناة ذكريات السعودية عبر شاشتها الكثير من البرامج التي كانت تعرض في قديم الزمن مع الأفلام والمسلسلات والمسرحيات المختلفة، ولمتابعة كل تلك البرامج عليكم ضبط التردد التالي على جهاز الاستقبال لديكم وتمتعوا بكل ما تعرضه القناة.