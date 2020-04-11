التعرف على تردد قناة الأولى لمتابعة جميع البرامج الخدمية والترفيهية

تعتبر قناة الأولى المصرية من أهم القنوات التي انطلقت في عام 1960 تعمل هذه القناة على بث جميع البرامج الخدمية والترفيهية وبرامج المرأة والثقافة والكثير من الأفلام والبرامج الترفيهية بجميع الأنواع، فتعمل هذه القناة على عرض الكثير من الأحداث المهمة التي تجذب الكثيرين لمتابعتها.

يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة تردد قناة الأولى والتردد هو 11765 والتردد الأخر 11766، فتقدم هذه القناة إليكم البرامج والأفلام بدون أي تشفير أو تقطيع فهي تعمل على تلبية جميع احتياجات المتابعين، فتقدم هذه القناة كل ما يبحث عنه المواطن المصري، فأي خبر ترغبون في معرفته يمكنك معرفته من خلال قناة الأولى المصرية التي يقدمها أفضل النجوم والإعلامين.