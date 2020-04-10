ضبط إشارة تردد قناة الفجر الجزائرية 2020 العارضة لمسلس قيامة عثمان

قناة الفجر الجزائرية من أبرز القنوات التي حصلت على حقوق بث مسلسل قيامة عثمان الذي أصبح حديث الجميع في الدول العربية، حيث أنه من المسلسلات التاريخية التي تحكي الكثير من الحقائق عن الدولة العثمانية وعن فترة مهمة جداً في تاريخ دولة العثمانيين، وهي الفترة التي تم تأسيسها فيها حيث تكشف حلقات المسلسل عن الكثير من الحقائق التي لا يذكرها التاريخ، وسوف نستعرض عليكم الآن في هذا المقال تردد قناة الفجر الجزائرية.

قناة الفجر الجزائرية

تعتبر قناة الفجر الجزائرية من أشهر القنوات في الجزائر والتي تتمتع بشعبية كبيرة جداً وزادت بعد حصولها على حقوق بث مسلسل قيامة عثمان، حيث تعرض حلقات قيامة عثمان على قنة الفجر يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الجزائر، الساعة العاشرة بتوقيت مصر، والإعادة يوم الجمعة ظهراً، وانتظر متابعي المسلسل الحقة 18 اتي كان من المقرر عرضها أمس الخميس ولكن فوجئ الجمهور بقرار توقف عرض حلقات مسلسل قيامة عثمان بعد أن أعلنت الشركة المنتجة للمسلسل توقف التصوير بسبب انتشار فيروس كورونا في تركيا.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكن متابعة قناة الفجر على القمر الصناعي نايل سات وياه سات، وإليكم الآن تردد على الأقمار الصناعية المختلفة.

القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 10922، الاستقطاب: عمودي، معامل تصحيح الخطأ: 5\6، معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: ياه سات، التردد: 12130، الاستقطاب: أفقي، معامل تصحيح الخطأ: 5\6، معدل الترميز: 27500.